La Comisión Delegada de la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha decidido poner fin a la temporada regular 2019/20 sin que haya descensos en ninguna de sus categorías, así como fijar los mecanismos que determinarán los equipos que promocionan a las Ligas inmediatamente superiores. En todo caso, las fases de ascenso solo se disputarán si a 25 de mayo la FEB tiene la certeza de que se podrán jugar antes del 30 de junio.

En el apartado que se refiere a la Liga EBA, la categoría en la que han militado durante esta campaña los dos equipos masculinos de San Fernando, se recoge que no habrá descensos a Primera Nacional y que se producirán seis ascensos a LEB Plata, los líderes de las cinco conferencias a fecha de 8 de marzo y un sexto conjunto en virtud de un ranking entre los siguientes mejores clasificados de las cinco conferencias en esa misma fecha, valorándose como criterio el número de años de participación en competiciones FEB durante las últimas cinco temporadas.

La Isla volverá a contar con dos equipos en la Liga EBA 2020/21 a pesar de que el CB San Fernando se hallaba prácticamente condenado a descender al ocupar el puesto de colista en el grupo por la permanencia. El DKV San Fernando, conjunto del CB Cimbis, también iba último pero del grupo de clasificación para una fase de ascenso que finalmente no se llevará a cabo. Su espléndido papel en el subgrupo D-B le otorgó ese premio tranquilizador y tan perseguido.

Ángel Carmona, entrenador del DKV San Fernando, estima que "es evidente que no había otra salida con todo lo que está pasando. Me parece, si me apuras, que la decisión ha sido hasta tardía. No es nuestro caso, porque la plantilla es totalmente amateur y formada por gente de la zona, pero hay equipos con varios extranjeros en sus filas que ya se habían marchado a sus respectivos países. Era inviable reanudar la competición".

Cree que el parón llegó cuando sus pupilos volvían a la buena senda: "Las lesiones provocaron que tuviéramos un mal comienzo de la segunda fase pero quedaban todavía siete encuentros y albergábamos esperanzas de escalar algunos puestos porque ya habíamos recuperado jugadores y estábamos mejorando. En cualquier caso, después de siete años teniendo que pelear en la fase de permanencia, se puede considerar todo un éxito haber entrado en el grupo de clasificación para la fase de ascenso. Lo hemos logrado con una escuadra amateur en una categoría semiprofesional".

Aurora Meléndez, vicepresidenta del CB San Fernando, opina lo siguiente: "Ha sido razonable pero quizá ha tardado demasiado porque era algo que se veía venir. Volver ahora a jugar tras un parón tan prolongado hubiera sido muy complicado, sobre todo porque los jugadores han permanecido mucho tiempo sin entrenarse como es recomendable. Nosotros, además, teníamos cuatro extranjeros y al ser jóvenes les dijimos en su día que se fueran con sus familias. Nos habríamos quedado en cuadro, seguir compitiendo resultaba muy complicado".

La dirigente de la entidad verdinegra se muestra sincera: "Está claro que la resolución de que no haya descensos nos beneficia, sería absurdo decir lo contrario observando la marcha de la temporada y cómo andaba la clasificación del grupo por la permanencia. Hay que ser honestos, nos quedaban muy pocas posibilidades de salvarnos".