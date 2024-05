San Fernando y Sanluqueño: todo o nada en 90 minutos

La Isla futbolística puede ser una fiesta, una algarabía, un alegría tremenda o, por contra, puede ser una desolación, una tragedia o una auténtica pena. Todo dependerá de lo que haga su equipo en su último enfrentamiento de la temporada ante el Linares Deportivo y, de paso, lo que pueda ocurrir en Castellón, donde el flamante líder ascendido se mide al Sanluqueño.

No hay más ecuaciones, no hay más matemática, no hay más combinaciones. Sólo cabe ganar y que pierda el Sanluqueño, porque de esta forma ambos equipos se quedarán con 42 puntos y siendo el goal averague particular favorable a los isleños, se produciría el 'milagro' inesperado hace ahora un mes y se consumaría la permanencia para el San Fernando.

Pero primero hay que cumplir las tareas. Primero hay que lograr el triunfo. Primero hay que sumar esos 42 puntos que dan opciones. No vale otra. Luego, ya se mirará si el Castellón hace, o no, sus deberes para festejar o llorar.

Por eso, en el seno del equipo azulino se ha hablado, durante la semana, de conseguir lo que está en sus manos, doblegar al Linares. Ese es el primer objetivo, porque en ello se le va la vida. Lo demás, lo que pueda ocurrir en Castalia, no está en las manos, o en esta caso en los pies, de los jugadores azulinos que tienen plena confianza en conseguir el objetivo.

Y no estarán solos. La afición de San Fernando se ha volcado, y de que manera, con un partido que tiene cierta similitud con un partido de ascenso. Desde el pasado jueves se ha colgado el cartel de ‘no hay billetes’ para presenciar in situ lo que será, sin duda alguna, el partido del año para el conjunto de San Fernando.

De esta forma, el Iberoamericano de Bahía Sur será, más que nunca, una olla a presión donde los jugadores tendrán que saber, igualmente, gestionar las emociones, sobre todo si las noticias desde Castellón son positivas.

Y es que el Linares parece un invitado de honor, pero no lo es. El cuadro jiennense también tiene algo en juego. Los de Linarejos, a pesar de estar ya descendido, se juegan el terminar la temporada en quinto lugar por la cola y con esa intención llegan a La Isla. Una victoria en el Iberoamericano desplazaría a los isleños a terminar en decimoséptima posición y, en un futuro, las opciones que se pudieran plantear de repesca se desvanecerían.

El partido es vital, y los isleños, conscientes de ello, han trabajado toda la semana con la moral por las nubes tras el milagroso triunfo en tierras sanluqueñas. El hecho de seguir vivos, que era la opción deseable desde hace muchas jornadas, al último partido, ha elevado, y de que manera, la moral, las expectativas y la ilusión de un equipo que hace apenas tres jornadas estaba hundido.

En lo deportivo, lógicamente, nadie se quiere perder este partido y todos los efectivos, a excepción de los lesionados de larga duración, Alfonso y Ángel López, están disponibles para el encuentro y con unas ganas tremendas de que llegue, lo antes posible, la hora del comienzo del partido. Y es que la semana se le ha hecho tremendamente larga al plantel azulino que tiene unas ganas tremendas de que se resuelva la temporada lo antes posible.

Todo está preparado para que en el sábado día 25 de mayo vuelve a ser una fecha recordada para la entidad azulina. En lo bueno...o en lo malo.

ALINEACIONES PROBABLES

San Fernando CD: Fuoli, Lillo Castellano, Farrando, José Carlos, Luis Ruiz, Dani Molina, Fullana, David Ramos, Biabiany o Pau Martínez, Ángel Sánchez y Aquino.

Linares Deportivo: Ernesto, Marín, Molina, Vergara, Varela, Rodri, Javi Duarte, Dani Perejón, Llorente, Vázquez y Samu Corral.

Árbitro: Conejero Sánchez (Comité Extremeño).

Campo y hora: Iberoamericano de Bahía Sur (19:00 horas/Feftv).