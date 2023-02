La necesidad obliga al San Fernando en Bahía Sur frente al Badajoz

Saber que San Fernando nos vamos a encontrar ante el Badajoz es toda una incógnita. El equipo azulino ha sido capaz en las tres últimas jornadas de lo mejor y de lo peor. Cuando todo hacía indicar que la recuperación ya era un hecho, el pasado domingo volvió a las andadas ante el Sanse, mostró la misma cara que en la primera vuelta y la preocupación se vuelve a apoderar de la entidad azulina.

Y es que, si ante el Mérida, donde se ganó, o ante el Dépor, donde se fue infinitamente superior, la imagen mostrada daba un halo de esperanza, todo se fue al traste ante el Sanse, donde se volvió a caer derrotado, donde se percibió que el equipo no tenía recursos para sobreponerse a un gol en contra en la única ocasión que había logrado tener el rival, y donde la impotencia fue la nota predominante.

Por lo tanto, ante el equipo extremeño habrá que esperar que los vientos, y nunca mejor dicho ante el fuerte levante que azota la región, sean favorables, que el equipo ofrezca su mejor cara, que las cosas salgan a pedir de boca porque a los de Pablo Alfaro les va la vida en el envite, porque necesitan imperiosamente la victoria, porque una derrota les condenaría al lado más oscuro de la temporada y porque para salir de donde se encuentran hace falta, como el comer, cambiar radicalmente la imagen mostrada en San Sebastián de los Reyes y ser el equipo agresivo, controlador y eficaz que pretende ser el cuadro de La Isla.

Otro tema pendiente es el gol, ese que se encuentra lejos de su mejor momento. El equipo azulino crea ocasiones de sobra para ganar los partidos, pero su acierto de cara a los tres palos es, en muchas ocasiones, desesperante. Lo fue con Nacho Castro, lo fue con Salva Ballesta y parece que con Pablo Alfaro no se ha quitado del medio ese mal endémico que tienen los de La Isla.

En lo deportivo, tras conocerse las bajas definitivas de Perales, cuya lesión propiciará que Fassi esté bajo los tres palos por primera vez esta temporada, Biabiany, aquejado de un proceso gripal, y Rafa Páez, lesionado, habrá que esperar si definitivamente las nuevas adquisiciones realizadas en el mercado de invierno han terminado de conjuntarse con sus nuevos compañeros. Si ante el equipo madrileño ninguno de los cuatro nuevos jugadores formaron parte del once inicial, no sería de extrañar que en esta ocasión el técnico maño si eche mano de sus nuevos pupilos, principalmente de Dani Aquino, que todo apunta a que estará en la punta de ataque desde el inicio ya superadas sus molestias musculares.

Pablo Alfaro (Entrenador del San Fernando) "Es hora de encontrar el camino ante nuestra afición"

En otro apartado estarán Alfonso, Gabarre e Iñaki Recio. La baja de Rafa Páez, que se tuvo que retirar lesionado en el transcurso del partido ante el Sanse, desplazará a Farrando al centro de la defensa, abandonando su posición de lateral derecho donde ha ejercido en las últimas jornadas. Eso haría que Lanchi entrará en ese lugar, aunque cabe recordar que Antonio Marín ya se ha recuperado de su lesión y formó parte de la convocatoria la pasada semana. La incógnita estará en saber si Alfaro pondrá a dos laterales nativos, con lo cual entraría Iñaki en la banda izquierda, o si, por el contrario, seguirá con su plan de centrales, continuando José Carlos como hombre defensivo por la izquierda.

Otra baja significativa será la de Biabiany, que no podrá ser de la partida por una gripe. Eso podría proporcionar la presencia de Aquino arrancando desde atrás y el debut de Gabarre como titular. Otra duda de saber si volverá al once Bicho o se le dará continuidad a Ilyas Chaira en la media punta, aunque el marroquí no estuvo muy acertado el pasado domingo. El doble pivote parece asegurado para David Ramos y Dani Molina.

Por su parte, el Badajoz, donde cabe recordar está el ex delantero del equipo azulino Francis Ferrón, que en las últimas jornadas no goza de muchos partidos como titular, recupera para el partido a un hombre fijo en las alineaciones, Salmerón Alfaro, que cumplió su partido de sanción, mientras que continúan de baja Borja y Edu.

El cuadro extremeño lleva cinco encuentros consecutivos sin conocer la derrota, lo que lo ha sacado de los puestos complicados de la tabla, pero no deja de ser un rival directo de los azulinos que, a pesar del viento previsto, quiere coger el ritmo a la competición y lograr tres puntos que serán más que importante para el devenir inmediato.