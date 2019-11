La noticia saltaba el lunes en el seno del equipo azulino. Pol Lorente, el preparador físico del San Fernando, que actualmente ejerce como primer técnico tras la baja por la intervención quirúrgica de Tito García Sanjuán, no realizaba el primer entrenamiento del conjunto de La Isla por la mañana porque se desplazaba hasta Leganés para negociar su posible incorporación al cuadro madrileño.

De esta forma, todo hace indicar que Pol Lorente dejará esta semana de pertenecer al conjunto de La Isla y que su destino está en el cuadro de Leganés que ha firmado a Javier Aguirre de entrenador.

Precisamente el entrenador mexicano es el que ha decidido que el físico actual del San Fernando sea su segundo en la andadura por el equipo madrileño que, actualmente, ocupa la plaza de colista en la Primera División del fútbol español con 5 puntos y donde tendrá el compromiso de sacar al equipo de Leganés de la complicada situación deportiva en la que se encuentra.

Así, el técnico viajó el lunes tras comunicar a la plantilla en el viaje de regreso de Cartagena, sus intenciones y dejar prácticamente sin palabras a los jugadores que se sorprendieron de la noticia, aunque indicaban los componentes del plantel que la situación era normal y que una oportunidad como esta no se puede desaprovechar.

Cabe destacar que Javier Aguirre ya estuvo trabajando con Pol Lorente durante la pasada Copa de África y al frente de la selección de Egipto, a la misma vez que también lo hizo con el actual entrenador del conjunto azulino, Tito García Sanjuán. Esos meses que trabajó con el catalán han sido determinantes para reclamar su presencia en tierras madrileñas desde ayer.

En cuanto al primer técnico del conjunto azulino, García Sanjuán, cabe señalar que se ha recuperado satisfactoriamente de su intervención y que no sería de extrañar que durante la semana volviese al trabajo, no descartando que pudiese ser, incluso, mañana miércoles el día establecido para su vuelta, aunque no se ha anunciado nada.

De todas maneras, el plantel azulino tendrá descanso el martes y volverá el miércoles al trabajo para preparar con intensidad el partido que el próximo domingo disputará ante el Talavera, a partir de las cinco de la tarde en el Iberoamericano de Bahía Sur, en la que será la vuelta del equipo ante sus aficionados después de las dos salidas consecutivas que ha realizado, a Córdoba, donde se perdió y el pasado domingo ante el todopoderoso Cartagena, donde el cuadro de La Isla, tras realizar un más que serio partido cosechó un merecido empate.

Para el partido del domingo ante el equipo de Talavera de la Reina, el técnico azulino no podrá contar con el concurso de Lolo Guerrero, que cumplirá ciclo de amonestaciones.