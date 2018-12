Un clásico en el titular del Recreativo

Si hay un jugador de previsible presencia en el once titular del Recreativo Portuense ese es Alberto Orellana Díaz, conocido futbolísticamente como Orellana. Su concurso en el eje de la defensa se ha hecho tan necesario para el técnico, Juanjo Durán, que el único encuentro en el que se cayó de los elegidos fue el del pasado domingo contra el Ubrique y no precisamente por gusto del entrenador, toda vez que el central se recuperaba de un golpe sufrido en el duelo de la jornada anterior, contra el Trebujena.

"Según me dicen mis compañeros, pues yo no puedo recordar nada de esa contienda, cuando faltaban pocos minutos para la finalización peleé por un balón aéreo, caí mal y sufrí una amnesia que me ha tenido de baja laboral desde aquel sábado 1 de diciembre hasta el pasado martes", explica Orellana, quien, tras ser atendido en la banda, llegó a reincorporarse al juego: "Regresé al campo preguntando a los compañeros cuál era el resultado. Fue volver al césped y terminar el choque a la siguiente jugada. En apariencia me encontraba bien pero, en realidad, no lo estaba", afirma.

Después pasó una noche en observación en Asisa y el diagnóstico fue amnesia provocada por un golpe que requería de reposo y tranquilidad para su superación. Orellana, quien recuerda que de cadete sufrió un cabezazo que le llevó a quedar sin conocimiento, detalla que nunca había experimentado una pérdida de memoria. Con todo, el futbolista, de 27 años y procedente del Guadalcacín, tiene ya ganas de volver a competir, por lo que espera el viaje a Algeciras, donde se medirán el domingo al filial campogibraltareño en La Menacha a partir de las 12:00 horas: "Estoy deseando volver a vestirme, en la grada lo pasas peor que en el campo", refiere.

Presente como espectador en el Antonio Barbadillo, donde vio a sus compañeros arrancar un meritorio empate a uno pese al récord de bajas padecido para dicho compromiso, Orellana pronostica que la próxima cita "nos empareja ante un filial, por lo que nunca sabes cómo te va a salir, de forma que lo mismo protagonizan una gran actuación que no tienen su día".

Orellana confiesa sentirse a gusto en el Recreativo Portuense, club en el que recaló atendiendo la solicitud de Juanjo Durán por las buenas sensaciones que le inspiraba un proyecto en el que militaban jugadores con los que compartió elástica en otras entidades, como Kevin, Borja Ochoa, Agu, Jesuli o Barberá.

El central confía en que a lo largo de la presente semana se puedan recuperar algunos efectivos y que el parón de Navidad sirva para que se pongan a punto quienes aún arrastran molestias, de manera que nombres como Kevin, Víctor, David, Anzu o Rafi Cruz continúen aportando sus prestaciones. "En ninguna cita, ni siquiera en la primera en Alcalá del Valle, ha estado disponible toda la plantilla y eso te condiciona", argumenta el jugador, desde la satisfacción por la marcha de un conjunto que, tras la disputa de 15 jornadas, ocupa el octavo puesto con 23 puntos, a solo 5 del play-off de ascenso que marca el Chiclana, cuarto en la tabla. "Podemos ubicarnos arriba, la única escuadra que he visto superior hasta ahora es el Balón de Cádiz", concluye.