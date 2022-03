Momo Mbaye devuelve la calma al filial del Cádiz CF

El Cádiz B sigue con paso firme en casa como demuestra la victoria de este domingo sobre el Ceuta (1-0), que es la tercera consecutiva en las instalaciones de El Rosal, después de obtener el mismo marcador ante el Villanovense y Las Palmas Atlético. Los amarillos abren brecha con la zona de descenso, a la espera de que acabe la jornada, y pueden afrontar la semana con algo de más tranquilidad.

El técnico del filial eligió el once más lógico a la espera de conocer cómo iba a resolver la baja del sancionado Genar. Finalmente optó por la caída de Jinjolava al carril izquierdo, con Jorquera por delante. El resto del equipo fue el previsible.

El Ceuta, por su parte, también alineó a su once base con esos jugadores en la convocatoria que alternan con el filial de Tercera RFEF y que muchos fines de semana hacen doblete. Un bloque compacto y con muy buenas hechuras para moverse por la zona noble de la clasificación.

La primera parte mantuvo un equilibrio en el juego aunque el cuadro 'caballa' pisó en más ocasiones el área contraria. Alain y Benji tuvieron mucha presencia en el ataque de los suyos y participaron en casi todas las llegadas. Prueba de esa tendencia es que a los dos minutos Benji probó fortuna con un chut que se fue fuera, así como cinco después repitió Benji, tras un centro de Alain, rematando también fuera.

No despertaban ofensivamente los cadistas salvo un balón al lateral de la red a cargo de Luka Cveticanin, y un testarazo de Álvaro Cordero. Nada más. Todo ello mientras Benji repetía desde lejos blocando Víctor Aznar, así como que el chiclanero Alberto Reina firmaba una acción personal que resolvía con tiro alto.

Las sensaciones eran claras de que el cuadro ceutí iba a más ante un Cádiz B que se ahogaba en muchos de sus problemas de siempre. Y así fue en la reanudación porque el equipo visitante salió como una moto de agua con dos grandes ocasiones en el 49' y el 52'. Primero fue un centro-chut de David Alfonso que casi sorprende a Aznar y que no acertó a sacar Momo Mbaye; y luego fue un centro fantástico de David Alfonso que Pito Camacho, con todo a favor, cabeceó fatal.

El Ceuta perdonaba y el filial del Cádiz CF no lo hizo en su primer acercamiento del segundo acto. Córner cadista que se atascó y que resolvió en segunda instancia Jorquera colgando el esférico al área, donde Momo Mbaye ganó a su par y cabeceó de forma espléndida a la red. Un 1-0 cuando más necesitaba el conjunto gaditano un hierro ardiendo al que agarrarse.

Como era de esperar, el gol abrió otro partido y al Ceuta le entró urgencia por igualar la ventaja de su rival. Todo ello con un baile de cambios en uno y otro bando para reforzar lo físico y algunos conceptos. Uno de ellos, muy desafortunada porque Chus Trujillo se vio obligado a retirar al recién ingresado Talis, lesionado, cuando llevaba cuatro minutos en el césped.

El Ceuta veía multiplicado sus problemas físicos con los calambres de Alberto Reina y David Castro -ya con todos los cambios efectuados-, si bien esa adversidad no restaba un ápice sus intentonas por empatar en una doble llegada de Raíllo y en un zambombazo de Guzmán que despejó con acierto el portero del filial del Cádiz CF.

Los de casa eran partícipes de una recta final de duelo que se había roto y que era un correcalles que quizás les beneficiaba poco. Cuando existió criterio en el juego, Mady Diarra regaló a la galería un taconazo de privilegiado y luego buscó el poste derecho de Montagud en un lanzamiento intencionado que le sacó el portero. Una de las jugadas más bonitas de la mañana.

El choque acabó en el área cadista con Guzmán buscando el lanzamiento desde fuera y los amarillos nerviosos por no querer perder un triunfo que vale oro para, al menos, no ver reducida la diferencia con el descenso. A las puertas del final, una contra cadista dio sensación de penalti de David Castro sobre Paco Cantal, ya con el tiempo por encima del 90'. No estuvo muy afortunado el colegiado con algunas decisiones en la prolongación.

La próxima jornada, el Cádiz B visitará el domingo al Vélez (12:00 horas), donde tendrá la oportunidad de dar otro paso hacia un tramo final de Liga marcado por la tranquilidad repecto al descenso.