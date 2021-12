Miguel Iniesta, campeón del mundo de culturismo natural

El gaditano Miguel Iniesta Vidal se ha proclamado campeón del mundo de culturismo natural en el campeonato celebrado por la WNBF en Las Vegas (EEUU). El deportista de la Tacita de Plata se adjudicó el oro dentro del peso medio y erigiendo como el mejor ante más de 250 participantes.

A sus 30 años, Miguel Iniesta se presentaba en la capital del estado norteamericano de Nevada gracias al título que había conquistado en 2019 en el Mundial amateur de la especialidad, disputado en Nueva York. Hasta la ciudad de los rascacielos había llegado por el subcampeonato nacional que obtuvo ese mismo año, y se marchó de la misma con el carnet de acceso al circuito profesional del culturismo natural.

Sin embargo, la irrupción de la pandemia del coronavirus truncó sus planes y en 2020 el Covid acabó con cualquier posibilidad de que se llevara a cabo el certamen.

Pese a las restricciones, la campaña de vacunación y los exigentes controles de las autoridades sanitarias de Estados Unidos permitieron que en este 2021 que ahora toca a su fin sí se programara la disputa del evento, que en principio tenía como sede Los Angeles pero que finalamente se trasladó a Las Vegas.

Una vez en competición, Iniesta llevó la bandera de España a lo más alto en el peso medio, como también hizo el canario Kevin Hernández en el peso ligero. Dos títulos de tres posibles hablan por sí solos del alto nivel de esta modalidad de culturismo en nuestro país.

"Hemos demostrado que con unas determinadas características genéticas y con constancia se puede conseguir. Pero hay que querer", explica Miguel, un apasionado del culturismo admite que se trata de un deporte que requiere de mucha disciplina y no menos sacrificios.

"En mi caso es un esfuerzo que hago por mí, porque es lo que me gusta. La verdad es que la dieta no es un pilar fundamental para ponerte fuerte. Si entrenas bien y comes mal, o comes bien pero no entrenas bien, no vale. Para definir y conseguir un porcentaje de grasa corporal bajo hay que llevar una buena dieta. Pero el ejercicio específico es esencial", razona.

Tan esencial como concretos son los datos que revela y que se antojan imprescindibles para estar a la altura de los mejores de los mejores. "Normalmente me muevo en un porcentaje de grasa corporal de un 9% o un 10%, aunque para un campeonato intento llegar con un 3% o un 4%", apunta. Traducido resulta que, en su casa, peso medio, reparte sus 81 kilos (el tope de la categoría estaba en 84) en 1,65 metros de estatura. Cualquier otra persona estaría gruesa, pero Miguel es puro músculo.

Ejercicio y dieta, dieta y ejercicio. Sin más. “Soy mi propio preparador. En 2019 me salió bien y este año iba aún más preparado. La parte buena es que no consensúas nada con nadie. La mala, que te falta la experiencia”. Visto lo visto, la parte buena pesa más.