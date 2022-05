Medalla de plata para el gaditano Jaime Andrés en Hungría

Este pasado fin de semana finalizaba en aguas del Lago Balaton, en Hungría, el Campeonato del Mundo de Raceboard, que ha contado con la participación de los andaluces Jaime Andrés y María del Mar Lara, protagonistas de una actuación destacada en ambos casos.

Después de un total de 12 pruebas, el fundador del CV Valdelagrana y entrenador olímpico conseguía la medalla de plata en su categoría Grand Máster y se quedaba a las puertas del top10 absoluto en el decimoprimer puesto, siendo tercero en la categoría ‘heavy’.

Como cuenta el mismo, no ha sido un campeonato fácil por la baja intensidad del viento, y no disimula un sabor agridulce a pesar del buen resultado, ya que llegó a estar quinto tras las primeras jornadas en las que anotaba su mejor parcial, un tercero en la prueba dos. "Los primeros días se navegaron cuatro pruebas con viento y una con muy poco pero me defendí bien y estaba 5º de la general, después vinieron otros tres días de muy poco viento en los que se conseguían hacer siete pruebas, con una jornada en blanco en la que resultó imposible navegar, y ahí ya bajé al 7º y después al 11º", indicaba el vencedor

En cuanto a María del Mar Lara, un segundo era su mejor resultado, acabando sexta absoluta entre las mujeres.