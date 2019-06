Luis Espigado fue todo un referente del tenis en la Bahía de Cádiz. Primero por su calidad como jugador, la cual permitió que siendo aún muy joven desbancara del número 1 del ranking del Real Tenis Club de Cádiz al veterano e incombustible Pepe Herrero a mediados de la década de los 70 del siglo pasado. Luego por su capacidad para enseñar el manejo de la raqueta a miles y miles de personas durante tantos y tantos años ejerciendo de profesor de este deporte, tanto en su etapa en el Club Naval de San Fernando como en la de la Escuela fundada por él mismo en las pistas de Bahía Sur, también en la localidad isleña.

Fallecido hace unos meses a los 61 años de edad, ahora llega la oportunidad de que el mundillo del tenis le devuelva parte de lo mucho que él le dio a lo largo de su vida. Y esa ocasión se presenta con motivo de la organización de la primera edición del Memorial Luis J. Espigado Domínguez, un torneo que nace con la intención de que en el futuro se convierta en una cita ineludible para los tenistas de nuestra provincia. Además, el mismo tendrá carácter benéfico pues el dinero ingresado por las inscripciones y los donativos irá destinado al laboratorio de Fisiopatología Renal del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, una fundación dedicada a la investigación para la curación de la enfermedad que padeció nuestro protagonista.

La principal artífice del montaje de este Memorial ha sido Marta Espigado, la más pequeña de sus cuatro hijos (un varón y tres hembras). Tan bien dotada para el tenis como su progenitor, no en vano llegó a figurar en torno al nº 800 del ranking mundial de la WTA hasta que una lesión de hombro puso freno a su carrera profesional con 19 años, Marta ha contado para la siempre complicada tarea de organización con la colaboración de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Fernando y de firmas patrocinadoras, como Hotel Bahía Sur, Fisioterapia Funcional Fi, Cordajes Zarlon, Cadiship, Restaurante Feduchy, Fisiocrem, Frutas Vila o Farmacia Camposoto. Estos espónsors aportarán regalos y eventos que serán sorteados entre los participantes.

Carácter benéfico El dinero recaudado por las inscripciones y los donativos irá a parar a un laboratorio que investiga la enfermedad que padeció

El plazo de inscripción se cerrará el miércoles de esta semana, estando programadas las categorías mini tenis, infantil, alevín, cadete, juvenil, absoluto/veteranos (masculino y femenino) y dobles adultos. Los interesados en jugar el Memorial, que se disputará entre el 15 y el 22 del presente mes en Bahía Sur, deberán ingresar el dinero correspondiente en la cuenta ES54 02390806750035284728, remitiendo luego el resguardo al correo electrónico escueladetenis.sanfernando@gmail.com. Los absolutos y veteranos deben abonar 20 euros, por 15 los tenistas de la restantes categorías y 20 las parejas de dobles.

La hija menor de Luis Espigado nos explica la génesis del torneo: "Pensé en montar un Memorial como se merece mi padre, lo más bonito y especial posible. Me he movido mucho pero desde el primer momento he encontrado bastante apoyo de los patrocinadores. Me apetecía que el dinero recaudado por inscripciones y donativos fuera a parar a un destinatario que beneficiara a las personas que padecen enfermedades renales y creo que al final hemos acertado con la elección que hemos realizado. Son personas de total confianza y estoy muy contenta de haber contactado con ellos".

Marta no puede disimular su alegría por haber emprendido esta aventura: "Estoy muy emocionada por la buena respuesta que estoy encontrando en la gente y sé que mi padre estará muy orgulloso. Aunque lo que vayamos a aportar sea un grano de arena, con pequeñas cosas se hacen milagros según me cuentan los responsables del laboratorio".