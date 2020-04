El entrenador del Conil, Lázaro Canto, no se muestra en absoluto de acuerdo con la propuesta que contempla la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para todas las categorías de Segunda B hacia abajo, que básicamente consiste en dar por terminada la temporada, como consecuencia de la crisis del coronavirus, que no se produzcan descensos y acortar los posibles cruces para dirimir cualquier ascenso.

Un escenario controvertido y una opinión un tanto contraria a la que hace pocos días dio a conocer el presidente de la entidad, Antonio Brenes. “Parece que la Federación quiere intentar contentar al mayor número de clubes, también es verdad que se ha jugado ya un 75% de la campaña… Pero desde mi punto de vista no se puede jugar un play-off sin igualdad de condiciones. Para saber quiénes son los cuatro mejores equipos de la Liga regular nos tendríamos que enfrentar todos contra todos. Todo lo que no sea eso supondría una decisión injusta. A mi juicio, la decisión más coherente, por motivos de fuerza mayor, sería declarar la nulidad de la temporada”.

Incremento de participantes en los grupos. “Tampoco comparto lo que se propone porque nos pondríamos en Ligas de 22 equipos, y eso, a nivel no profesional, es una auténtica locura, ya que son competiciones eternas, muy largas, con muchas jornadas intersemanales. Si sumas el play-off, algunos equipos llegarían a disputar casi 50 partidos, que para clubes no profesionales me parece una barbaridad”.

"En un país en el que mueren todos los días 500 personas, hablar de volver a jugar es anteponer el fútbol a un problema muy grave de salud"

El técnico del conjunto jandeño habla desde la certeza del deber cumplido. “Si analizamos nuestro curso deportivo, tenemos que estar satisfechos con el trabajo que hemos hecho, ya que a falta de nueve jornadas (entre ellas, los tres puntos sumados sí o sí del encuentro con el Écija) contamos con 40 puntos en nuestro casillero, una cifra que nos permitía afrontar el último tramo liguero con tranquilidad”.

Prudente al referirse a una posible vuelta. “Creo que tenemos que ser muy sensatos. En un país en el que están falleciendo todos los días más de 500 personas, hablar de acabar la Liga me parece anteponer el fútbol a un problema bastante grave de salud que afecta a todo el planeta y que no sabemos todavía cómo se va a solucionar”.

Jugar a puerta cerrada, otro disparate. “El fútbol es un espectáculo y sin público no es nada. Además, afectaría negativamente a la economía de los clubes. Es cuestión de esperar que todo regrese a la normalidad cuanto antes.

El futuro deportivo de los amarillos. “Estamos en continuo contacto con la directiva, pero nuestro principal objetivo a día de hoy es finalizar esta temporada de la mejor manera posible, tanto en lo deportivo como en lo económico. A partir de ahí, ya sacaremos conclusiones de cara al próximo curso”.

Agradecimiento a la directiva. “Esta última semana nos ha trasladado que se abonarán las 10 mensualidades correspondientes a toda la temporada. En tiempos difíciles, en los cuales apenas hay ingresos por la caída de taquillas, rifas e incluso patrocinadores, que se llegue a ese acuerdo tiene mucho que decir del buen trabajo que se está realizando en la dirección del club”.