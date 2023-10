La gaditana Julieta Rodríguez-Villamil, campeona de Europa de Sup Surfing Junior en Portugal

La gaditana Julieta Rodriguez-Villamil Martínez se ha proclamado campeona de Europa de Sup Surfing Junior. De esta manera se cuelga la primera medalla de oro de la Selección Española de Stand Up Paddle en el campeonato continental de SUP que se celebra en Portugal.

Del 13 al 22 de octubre se está celebrando en la ciudad de Peniche en Portugal la cita mas importante del Stand Up Paddle europeo en la que la Selección Española de Stand Up Paddle, actual subcampeona del mundo y de Europa, lucha para conseguir el ansiado oro.

Este año la selección española cuenta con una importante participación gaditana entre sus miembros, destacando al barbateño Juan de los Reyes, que se proclamó subcampeón de Europa Sup Surf Open y a los ya asiduos Antonio Morillo y Fernando Pérez, de Los Caños de Meca, a los que hay que sumar este año la nueva incorporación de Julieta Rodriguez-Villamil.

Con este titulo Julieta pone un broche de oro a una temporada histórica para el surf gaditano, ya que lleva a sus espaldas un subcampeonato de España de surf sub'14, otro subcampeonato de España, esta vez en la modalidad de longboard sub'18, un primer puesto en el campeonato internacional del Salinas longboard festival en categoría sub'21 y a día de hoy encabeza el ranking de surf nacional en categoría sub'14 femenino.

De este modo la gaditana está demostrando el enorme potencial que atesora como waterwoman que es la forma en la que se denomina en el mundo del surf a aquellas mujeres que consiguen dominar todas las modalidades de los deportes de olas que engloba la Federación Española de Surf, es decir surf, longboard y Sup.