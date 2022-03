Juan José Cordero Gallardo recibe la Escarapela FIFA 2022

El árbitro gaditano Juan José Cordero Gallardo ha sido distinguido con la Escarapela FIFA 2022 en categoría de fútbol sala. El máximo organismo que rige el fútbol internacional ha hecho entrega de estos premios a las referencias del arbitraje en todo el mundo, y ha destacado el gran papel de Cordero Gallardo en su dilatada trayectoria.

Sumando todas las categorías, España ha liderado el ranking de países con árbitros premiados, con un total de 51, lo que ha valido el reconocimiento a los colegiados, tanto por parte del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, como del del Comité Técnico Arbitral nacional, Luis Medina Cantalejo.

Cabe recordar que el portuense Juan José Cordero Gallardo fue nombrado por segundo año Mejor Árbitro de Fútbol Sala del Mundo, el pasado mes de enero. La revista digital especializada Futsalplanet, que patrocina los premios Futsal Awards en la categoría de Best Referee in the World, en su decimosexta edición designó al árbitro de élite andaluz como merecedor del título.

Cordero Gallardo fue el tercer español en conseguir dicho premio, con el que fue galardonado por primera vez en 2019. Las aptitudes del colegiado natural de El Puerto de Santa María le sitúan en lo más alto del mundo del arbitraje.