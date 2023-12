Jose Grimaldi se une a la plantilla del Virgili Cádiz

El CD Virgili Cádiz ha cerrado el fichaje de José Luis Al-Lal Grimaldi, conocido deportivamente como 'Jose Grimaldi', jugador que llega procedente del club madrileño del Fútbol Sala El Álamo en calidad de traspasado, en la que será su segunda etapa como jugador del equipo gaditano de fútbol sala.

Jose Grimaldi nació en Cádiz el 9 de febrero del año 2000. Se formó en el CD Géminis Cádiz en varias etapas, pasando por el CD Olímpico Cádiz en fútbol sala, y por el Sevilla FC y San Fernando CD Isleño en su etapa como jugador de fútbol 11. Tras acabar su etapa de juvenil en el CD Géminis Cádiz se incorporó al CD Virgili Cádiz, en el que estuvo dos temporadas para después fichar por el Xerez DFC Futsal y el SDU África Ceutí, antes de recalar en el Fútbol Sala El Álamo.

El jugador, en su entrevista de presentación quiso comenzar agradeciendo "el cariño que me ha mostrado el presidente de El Álamo, Óscar López, que ha sido en Madrid casi como un padre para mí y me ha ayudado en todo cuanto he necesitado". Una etapa en el Fútbol Sala El Álamo que define José Grimaldi como "complicada, en una Tercera División muy competitiva, pero pienso que el equipo va por buen camino y espero que consigan el objetivo, porque desde Cádiz me sentiré parte de sus éxitos y me alegraré de ellos".

Recordó también con cariño su primera etapa en el CD Virgili Cádiz: "Era un cachorro recién salido de juveniles que siempre tenía ganas de competir y de ayudar, y pese a que fue una etapa difícil me ayudó a crecer y madurar. Siempre diré que tuve la suerte de jugar con grandes jugadores de la historia del club y del fútbol sala de la ciudad".

Agradece las facilidades para que se produjera su vuelta. "Quiero agradecer a la directiva el que haya hecho posible mi vuelta a casa, a pesar de haber estado varios años fuera, así como al cuerpo técnico, al que ya conozco perfectamente. Y, por supuesto, a mis compañeros de vestuario, que son jugadores con los que he estado toda la vida. y se palpa el buen ambiente reinante entre todos. Y, ya luego, jugar en mi ciudad y con mi gente no tiene precio. Estaba deseando volver".

Por último, José Grimaldi espera "ayudar a mi equipo en todas las facetas y cumplir con lo que el cuerpo técnico me pida". "Creo que la madurez de estos años se va a notar en lo personal y espero que colectivamente también para el equipo".

Tras concluir la tramitación de su traspaso y licencia, el jugador estará disponible para ser convocado por Francisco Javier Aragón este fin de semana.