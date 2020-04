José Antonio Bernal: "Al fútbol no se lo va a cargar ningún virus"

José Antonio Bernal es el referente de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) en la provincia de Cádiz. Como máximo responsable de la Delegación Gaditana, vive unas semanas complejas, al igual que toda la sociedad, y especialmente en la faceta que le toca representar en el fútbol de Cádiz. Toca esperar mientras no se levanta la alerta sanitaria ni el confinamiento, aunque su trabajo y el de su equipo en la directiva no para.

Bernal se siente un poco atado de pies y manos y con pocas respuestas a muchas de las cuestiones que le llegan, sobre todo de los clubes. "Existe mucha preocupación porque ellos están igual que nosotros", añadiendo que "esta situación nadie se la esperaba porque a finales de febrero e incluso al inicio de marzo se veía como una simple gripe". "Pero por día ha ido empeorando. Nadie se atreve a tomar una decisión hasta que no se controle y se tranquilice todo".

El contacto con su equipo de trabajo no para. "Estamos todos los días liados y hablando; estamos a tope y con la sensación de tener más trabajo que antes. Ellos están como todos, no se puede avanzar y la inquietud de todo mi equipo de trabajo es grande", apunta.

Bernal piensa que el Covid-19 es duro y será muy recordado, lo que le lleva a decir que "está claro que esta pandemia marca un antes y un después en todo, y el fútbol no va a ser menos". "Lo que nos queda es tratar de salir de esta situación y que al final se tome la decisión menos mala", explica sobre las resoluciones deportivas de las competiciones que dependen de la Delegación Gaditana. El máximo dirigente de la RFAF en Cádiz no entra en detalles sobre la postura final que se adoptará con cada categoría, pero está preparado para todo en un escenario que puede ser complejo. ¿Reclamaciones judiciales por parte del algún club? "Es algo que no descarto porque, como se suele decir, hay gente para todo. Cualquiera puede venir con motivo de las decisiones que se tomen con los ascensos".

Por encima de conflictos con equipos, José Antonio Bernal admite que se mueven en un marco desconocido para todos. "Esto es muy duro y nos ha cogido con el paso cambiado. Nadie esperaba que afectara en esta dimensión y sólo queda aguantar el chaparrón. Debemos desear -continuaba- que esto pase cuanto antes, que haga el menor daño y podamos levantar cabeza. Realmente no sabemos cómo va a acabar esto; no sabemos cómo sacaremos la cabeza por la ventana para coger aire", dice desde la preocupación. Pero tira de orgullo, de la experiencia de tantos años en primera línea con una labor eficiente en favor del balompié gaditano. "Al fútbol no se lo va a cargar ningún virus porque de una forma u otra volverá. El fútbol es muy fuerte".

Para acabar, lanza un mensaje a todos los integrantes del fútbol provincial. "Que pase todo, que quedemos lo mejor posible en el mundo del fútbol y que volvamos a ser todo lo que fuimos colectivo que defiende el deporte", concluye.