Brillante la actuación este domingo del jinete belga Jérôme Guery que logró imponerse en los dos Grandes Premios más importantes de la jornada, ambas pruebas puntuables para el Longines Ranking FEI. A mitad de mañana se proclamaba vencedor junto a Grupo Prom Milton del Gran Premio Medium Tour a 1,50 metros, disputado curiosamente en la pista con nombre homónimo del ganador, Milton. El caballo, que Jérôme monta desde hace ahora un año, es propiedad del jinete mexicano José Alfredo Hernández, precisamente dueño también del caballo ganador en esta misma jornada del Big Tour A (1,35 m.), bajo los mandos del español Jesús Torres.

Por detrás del belga terminaban su compatriota Dominique Hendrickx montando a Floris TN y el alemán Richard Vogel, que lleva una semana repleta de triunfos, en esta ocasión montando a Alentejo.

15 caballos pasaron al desempate de este Gran Premio, el mismo número de binomios que se vieron en el desempate del Gran Premio Horseware, prueba reina de la semana.

La última jornada del primer ciclo de pruebas repartió en premios más de 90.000 euros

Tras un peleado Jump off, Jérôme y Quel Homme de Hus batían por casi dos segundos a una veloz Gudrun Patteet que por poco lograba un nuevo triunfo, tercero de esta semana, con Sea Coast Monalisa van’t Paradijs.

“He visto a Gudrun que ha sido rapidísima y bueno, yo he intentado serlo más. Conozco muy bien a mi caballo y estas pistas amplias se le dan muy bien. Creo que he girado más rápido que Gudrun en la vuelta al doble, y en la segunda línea he dado un tranco menos que ella. Ya en la última parte del recorrido he galopado fuerte y creo que también he dado un tranco menos”, explicó el ganador tras la prueba.

Hace dos años este binomio ya se imponía en un Gran Premio CSI3* en Montenmedio. “Me encanta empezar la temporada en el Sunshine Tour, es el mejor sitio del mundo y con este triunfo estoy muy muy contento, es un buen comienzo de año”, confesaba.

Los planes del belga son claros ahora: “Ir a los Juegos Olímpicos con este caballo. El año pasado ya los estuvimos preparando, pero desgraciadamente por la situación tuvimos que cambiar los planes. Este año espero que sí podamos ir a Tokio”.

Sobre el recorrido diseñado por Louis Koninckx, el jinete actual campeón de Europa por equipos destaca que “ha estado muy bien. Ya sabemos que aquí en el Sunshine Tour siempre son recorridos con altura, difíciles, pero para mi caballo este tipo de pista es la mejor opción. Me he sentido muy confiado cuando he visto el recorrido a pie”.

El tercer puesto del Gran Premio Horseware, que contó con 60 salidas a pista, fue para el jinete danés Andreas Schou y Quadrosson Ask.

Otro español, Armando Trapote, dominó el Gran Premio del Small Tour (1,40-1,45 metros) disputado también en la pista principal David Broome. Con su caballo Tornado VS batía por más de 1 segundo al irlandés Conor Mcmahon y Fame, mientras que con Lordana terminaba con un doble cero en cuarta posición por detrás de la sueca Sissela Smith y Charmonix CC.

En el resto de las pruebas hubo victorias muy internacionales con el turco Derin Demirsov a la cabeza del Big Tour B (1,45 metros), el brasileño Joao Victor Castro y Helga liderando el Medium Tour B (1,40 metrtos) y la amazona francesa Lara Postillon con Abalia en el Small Tour B (1,35 metros).

Así terminó la primera semana de competición en la que Dehesa Montenmedio ha sido testigo de un ambiente estrictamente deportivo, con mucho nivel entre los jinetes y caballos participantes. Este martes dará comienzo una nueva semana de competición para los caballos jóvenes como preámbulo al primer CSI4* de esta vigésimo séptima edición.