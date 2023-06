Fútbol sala: el Cádiz CF Virgili, a dar un paso en casa hacia el ascenso

El Cádiz CF Virgili juega este sábado 3 de junio en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz el partido de vuelta de la semifinal de la fase de ascenso a Segunda División B de Fútbol Sala Nacional ante el CD Decorséneca, en un partido que se disputará a partir de las 19:30 horas y que será con entrada gratuita para todos los espectadores hasta completar aforo.

El equipo gaditano llega a este encuentro con la ventaja lograda en el marcador en tierras cordobesas por 2-3, gracias a los goles de Aarón Nimo, Pedro Olmedo y Óscar Lojo.

Déborah Fernández no quiere confianza en los suyos y avisa que "tenemos un resultado bueno inicialmente pero, evidentemente, no es el mejor. Es una eliminatoria que no supimos cerrar allí después de las numerosas ocasiones que tuvimos. La eliminatoria está muy abierta y las opciones están ahí".

Pero valora especialmente que "nosotros tenemos la inmensa ventaja de jugar en nuestra pista, venimos también con la idea del magnífico partido que realizamos allí, ya que supimos como atajar el gran ataque que tiene Decorséneca. La idea es hacernos fuertes en casa y demostrar quiénes somos en nuestra pista frente a nuestra afición", añadiendo que "queremos no solo llevarnos la eliminatoria, sino también el partido con un resultado favorable a nosotros".

El Cádiz CF Virgili hace un llamamiento a sus aficionados para acudir vestidos de amarillo al Ciudad de Cádiz para animar al equipo, con el deseo puesto en pasar a la final de la fase de ascenso. El equipo ganador de esta semifinal se medirá al que salga victorioso de la otra semifinal del Grupo 17, que se jugará entre el ADYO Cañada Rosal y el Nevaluz Écija Balompié, que en la ida en Écija tuvo un resultado favorable para los de Cañada Rosal por 0-2.