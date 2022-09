Florian Trittel: "Cádiz es la referencia mundial de SailGP por el impacto y la fuerza que tiene"

Florian Trittel es un español nacido en Suiza que compite en vela en las clases Formula Kite, Nacra 17 y 49er, y que actualmente forma parte del equipo español de SailGP. Ganó dos medallas en el Campeonato Europeo de Formula Kite, plata en 2014 y bronce en 2016, una medalla de plata en el Campeonato Mundial de 49er de 2022 y una medalla de oro en el Campeonato Europeo de 49er de 2022. Participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ocupando el sexto lugar en la clase Nacra 17. Es el encargado de trimar el ala (la vela mayor) del F50 Victoria, que no es convencional sino rígida, y de trimar el foque (la vela mas pequeña).

Flo, como le conocen, sabe a lo que se enfrentan y todo lo que supone la motivación, especialmente en su persona porque vivió seis años en Tarifa. "El equipo español llega muy motivado a Cádiz, sobre todo porque para nosotros es el evento más especial de toda la temporada. Sé que sucede lo mismo para otros equipos, pero obviamente para nosotros que competimos en casa, recorrer las calles de la ciudad y empezar a sentir esa energía que cada vez más va dando apoyo al equipo, es algo muy especial que en nuestra carrera deportiva no hemos vivido mucho. Hemos navegado en clases olímpicas, pero ser SailGP es esa vuelta de tuerca más, esa propuesta de la vela por crear una Liga que atraiga público de fuera. Que gente ajena a la vela vea lo que es una carrera de SailGP, lo que es un gran premio nación contra nación todos los barcos iguales que vuelan un metro y medio por encima del agua a cien kilómetros por hora", indicaba antes de recordar que "hace dos semanas alcanzamos la velocidad máxima en Saint Tropez, 99,9 kilómetros". "Eso es una barbaridad y ser capaz de vivirlo en una ciudad como Cádiz, que ya lo vivimos el año pasado, es algo que nunca habíamos conocido. Recuerdo que volvíamos del campo de regatas con 1.200 barcos apoyándonos y el Paseo de Santa Bárbara lleno, y eso que nos dio Cádiz es algo intrínseco que va en nosotros ahora y queremos devolverlo en forma de un gran resultado".

Valora las opciones reales desde la prudencia pero sin reducir el nivel de ambición. "Todo puede pasar a nivel de resultados. Es lo bueno de SailGP, que no sa sabe qué va a pasar aunque haya equipos favoritos. Hemos visto ahora que el equipo canadiense empezó muy bien la temporada y en los últimos eventos ha acabado último. Hay mucha volatilidad en los resultados y eso caracteriza a SailGP, el no saber qué va a pasar, que es algo imprevisible. Eso es un reto para nosotros. Tenemos que meternos en nuestra burbuja de concentración para rendir al máximo. El arte de un buen evento consiste en encontrar esa línea que equilibre una cosa con otra".

"Competimos en casa, recorrer las calles de la ciudad y empezar a sentir esa energía dando apoyo al equipo es algo muy especial"

Pero Flo Trittel sabe que Nueva Zelanda y Australia, enemigos a tener en cuenta, se llevan una vigilancia especial. "Sin lugar a duda. También los ingleses son equipo favorito, pero no tengo la menor duda de que el equipo español, con un buen campeonato y con el cambio de mentalidad que hemos acatado desde el evento anterior en Francia, tiene opciones si sale todo bien. Podemos estar ahí delante. En SailGP tienes pocos disparos y todos tienen que ir bien".

Desde el enamoramiento hacia el campo de regatas, puntualiza aspectos menos favorables. "Nosotros navegamos enfrente del paseo de Santa Bárbara, donde hay un muro enorme contra el cual las olas chocan y crean un rebote que parece que navegamos como en una olla hirviendo. Dentro de la Bahía, espectacular. Las olas y los barcos catamarán de SailGP son enemigos; más olas, peor, y si está plano estos barcos van como la seda, es algo increíble. Ese es el reto. Tendremos el sábado y el domingo viento de poniente, vientos de fuera que traen olas, por lo que habrá espectáculo. Son las mismas condiciones para todos, pero retan a la tripulación un punto más por encima de lo normal".

"Es cuestión de poco tiempo que el equipo español esté arriba del todo en la liga y en las carreras"

El incidente de 2021 y las lecturas de aquello. "Hemos sacado muchísimas conclusiones de lo sucedido el año pasado, de ese domingo día de carreras finales veníamos bastante bien. Pegaba una levantera excesivamente fuerte y nos dirigíamos hacia el campo de regata y en esa primera maniobra de arribar, de intentar acercanos al campo de regata, tuvimos una racha, una presión muy fuerte, la levantera en su estado puro... Fue el peor momento para hacer esa maniobra. También hubo fallos a bordo, y todo eso provocó que el barco español volcase, se rompiese la vela y que estuviéramos fuera para el evento de Cádiz el año pasado", añadiendo como conclusión de ese suceso que "queremos ofrecer nuestra versión más cercana a nuestra gente pero, a la vez, debemos ser conscientes de que esa cercanía la vamos a conseguir centrándonos en salir del puerto y llegar al campo; llevar a cabo nuestras rutinas, competir y volver". "De lo contrario puede ocurrir algo como el año pasado y eso es algo que nadie se merece. Todos estuvieron en el paseo de Santa Bárbara y el barco español nunca apareció. Eso no se puede repetir", advierte.

"Podemos estar ahí delante, pero en SailGP tienes pocos disparos y todos tienen que ir bien"

El F50 Victoria tiene argumentos en los eventos restantes para soñar con cotas altas. "Hay posibilidades reales. Tenga en cuenta que los neozelandeses son favoritos y es su segunda temporada cuando el SailGP lleva tres. Esa tripulación en la segunda temporada ninguna vez se metió en la final, y es una tripulación que ha ganado Copa América en barcos muy parecidos, con muchísima experiencia y oros y platas olímpicas. Y a pesar de todo eso, durante un año no se ha metido en la final. Y ahora son favoritos. Esto nos viene a decir que es un proceso. Hasta los mejores del mundo, el mismo Russell Coutts de SailGP, dijo que no entendía lo que estaba pasando con esa tripulación (Nueva Zelanda). Es el proceso, y habla bien de SailGP porque demuestra que el nivel es alto y aunque vengan los mejores, necesitan su tiempo de adaptación. Y nosotros ya estamos con presión añadida porque Russell nos está apretando mucho la tuerca. Llevamos cuatro eventos con Jordi (Xammar) a la caña y ya hemos dado un cambio y en Saint Tropez se ha visto en el equipo español. Estuvimos segundos en la baliza uno. El cambio de mentalidad se ha visto y se está viendo. Es cuestión de poco tiempo para que el equipo español esté arriba del todo en la liga y en carreras. Hay que seguir y confiamos en nuestros procesos".

Vínculos con la provincia, una motivación extra. "He vivido seis años en Tarifa -compaginó su pasión con sus estudios de Administración y Dirección de Empresas-, me considero medio gaditano. He viajado mucho por el sur de Andalucía y es un ambiente muy especial. Cada lugar en España tiene sus particularidades, pero al sur le caracteriza lo cercana y abierta que es la gente, lo bien que te tratan, y eso está directamente reflejado en el público y en los fans que vienen. El apoyo al equipo y a toda la SailGP es brutal. Russell Coutts dijo el año pasado que esto no lo habíamos visto nunca. Cádiz es la referencia mundial de SailGP por el impacto y la fuerza que tiene. Las condiciones en el agua y la gente transforman este evento a nivel mundial".