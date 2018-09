Emoción asegurada en la cita serrana

Como es habitual en el Rally Sierra de Cádiz, la atractiva prueba automovilística organizada anualmente por Escudería Sur y que hoy cumple 22 ediciones, las novedades importantes no faltan. Entre ellas destaca esta vez la vuelta de la sede del rally a Grazalema, que ya lo fue hace dos años. En esta localidad serrana se llevó a cabo anoche la ceremonia de salida, en concreto en la plaza de los Asomaderos de dicha localidad, algo que no se había hecho nunca en la historia de esta cita. También es reseñable un cambio en el recorrido, pues no se disputará el tramo de Benamahoma y en su lugar reaparece el de La Ribera, en bajada. Siguen igual que en la pasada edición los de El Gastor-Olvera y el de Zahara (con 15), que serán decisivos para las clasificaciones, así como la espectacular bajada del de Ubrique. Habrá reagrupamientos en Olvera y el parque de asistencia estará situado de nuevo en El Bosque. Este Rally Sierra de Cádiz es puntuable para los Campeonatos de Andalucía de rallies y regularidad.

La competición en sí comienza hoy, desde la referida plaza, con la salida del primer participante a las

8:15 horas, estando prevista la finalización de la prueba sobre las 19:22. A continuación, los campeones subirán al podio en la plaza de España.

La lista oficial de inscritos confirmó las previsiones de una extraordinaria participación con 83 equipos, cantidad récord en esta prueba. Hay un alto nivel de pilotos y coches, con la única ausencia destacable de José Antonio Aznar, líder de la clasificación provisional del certamen. Este hecho deja muy abierto el pronóstico en cuanto a la victoria absoluta en el Sierra de Cádiz, con varios pilotos con serias opciones para ocupar el escalón más alto del podio.

Por una parte está el piloto malagueño Óscar Gil, que sale con el número 1 en su Opel Adam R2. A continuación aparecen en la lista los siguientes clasificados en el Andaluz tras Aznar: el jienense José Antonio Reyes con su Renault Clio Sport, David Martín con el Subaru Impreza STI y David Pérez, que ha reaparecido en competición este año, con un Mitsubishi Lancer Evo X.

Junto a ellos, otros pilotos que pueden estar en la lucha por el triunfo son Javier Galán, vencedor del Rally de Jerez, el más reciente del certamen autonómico, el joven onubense Carlos Rodríguez con su Evo IX y los veteranos José Luis Toril, con su habitual Seat Ibiza Kit Car, y Daniel García Ibarrola, que estrena en rallies un potente Ford Fiesta N5.