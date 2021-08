Eloisa Tey: "La cantera va a centrar la atención en el Recreativo Portuense"

Eloisa Tey se ha convertido en la nueva presidenta del Recreativo Portuense sucediendo en el cargo al incombustible Antonio Flor, referencia de la entidad desde su fundación. La nueva mandataria no duda en alabar la gestión de su antecesor, que continuará colaborando con el club. “Estamos muy agradecidos a la labor de Antonio”.

La explicación de su designación. “En realidad ya estaba en la directiva pese a que nunca me había llamado la atención el fútbol y a que tengo un hijo profesional de este deporte. El otro, de 16 años, entró en el Recre con 8 y ahí es cuando me di cuenta que aquí prima el fútbol pero no los valores. Al margen del deporte, veo el fútbol como una actividad extraescolar, como una ayuda para los estudios. No es que estuviera descontenta con cómo se llevaban las cosas, de hecho mis hijos se han educado aquí, pero es cuando empiezo a interesarme por la oferta educativa. Tengo muy claro que en El Puerto existen otras necesidades al margen del fútbol Además, igual que se echa un cable en una ONG, también se puede hacer aquí”.

Paso al frente de más mujeres. “Cuando supe que Flor quería jubilarse daba la casualidad de que varias mujeres estábamos dispuestas a dar un paso al frente. Los compañeros nos han abierto las puertas. Hemos dividido las tareas por departamentos, las mujeres llevamos unos temas y los hombres, otros”.

Novedades y la cantera como centro de atención. “Vamos a contar con la ayuda de una psicóloga deportiva y a introducir clases particulares gratuitas para niños con problemas. Nos vamos a centrar mucho en la cantera. Para que lleguen al senior antes hay que trabajar el fútbol base, cuidándolos”.

Educación y valores. “Estamos focalizando todo el trabajo en valores, educación, en el trato correcto con compañeros, rivales y árbitros, en la formación… Por ejemplo, para llegar a ser capitán es importante saber idiomas porque el mundo del fútbol cada vez es más cosmopolita. Y con los entrenadores también tenemos presente que deben ser educadores”.

Las cuentas. “Aquí nadie cobra un euro. Los padres también colaboran. Lo cierto es que nos mantenemos como podemos porque no tenemos subvención municipal. Desde hace dos años están paralizadas las ayudas del Ayuntamiento. Todo se cubre con las cuotas mensuales y con las aportaciones voluntarias”.

Las instalaciones. “En este sentido no hay la menor queja. Con el paso del tiempo hemos conseguido que el Marcos Monge reúna las mejores condiciones para dar cabida a todos nuestros equipos. Contamos con uno de los pocos campos de césped natural que hay en la provincia, un privilegio aunque sea caro de mantener”.

El equipo senior. “El senior es importante porque cuando los chicos terminan su etapa juvenil tienen dónde ir, pero el fútbol base es lo que centra nuestro trabajo”.

El resurgir del Racing Portuense. “Nos alegramos del bien de los demás y en este sentido por supuesto de que el Racing resurja. Si ellos quieren llegar a Segunda y se lo pueden permitir, estupendo para El Puerto. Las relaciones son magníficas con todos los equipos. Es más, queremos abrir las puertas del Marcos Monge para todos”.

Afición al fútbol en El Puerto. “Creo que en esta ciudad a la gente le gusta el fútbol. Los hay que no sólo van a ver partidos del Recre o del Racing, sino que van a muchos otros partidos”.

El espejo del CRAP. “El rugby en El Puerto empezó con poca afición y ahora es un referente. Venden valores. Ojalá les copiemos muchas cosas. Las cosas buenas hay que copiarlas”.