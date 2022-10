Derrota del San Fernando con dosis de impotencia

No realizó el San Fernando un buen partido. Es más, posiblemente el equipo isleño ofreciese su peor cara desde que el técnico Salva Ballesta llegase al banquillo. Los de La Isla cayeron ante el Mérida (1-2) y, a ser justos, lo hicieron merecidamente. Es bien cierto que el equipo azulino se encontró con el hándicap del pésimo arbitraje, que no le dio tiempo material para asentarse tras el tanto, pero no es menos cierto que el partido en el transcurso de la primera mitad fue de lo peorcito que hemos visto del San Fernando desde que hace muchas jornadas y, eso, a la larga, lo pagó con creces el conjunto isleño.

Y es que la primera parte que ofrecieron los isleños fue, directamente, para olvidar. Sin apenas profundidad, sin tener la pelota, sin encontrarse a gusto en el campo, el equipo romano se hizo con los mandos del choque, le venció de sobremanera en la zona ancha y creó las mejores oportunidades para desestabilizar la balanza a su favor, como fue la del minuto 6’, donde Nacho Copete envió arriba un remate claro desde el punto de penalti con todo a favor, como lo fue en el 19’ cuando repitió el delantero que se encontró con la respuesta de Perales.

Los de La Isla no encontraban el sitio, eran lentos en sus acciones y la zona ancha era más ancha que nunca. Tal fue así, que Salva Ballesta, que no se pudo sentar en el banquillo por sanción federativa, decidió dar un giro en el centro del campo cuando el partido llevaba apenas media hora y sacó a Dani Molina en lugar de David Ramos, con tan mala suerte que el onubense solamente estuvo apenas doce minutos en el campo y cayó lesionado por lo que le tuvo que dejar su lugar a Bicho. Con el gallego el equipo mejoró en algo, aunque las oportunidades brillaron por su ausencia.

Tuvo que leer la cartilla en el descanso al equipo el técnico azulino porque los jugadores salieron, tras el parón, de manera diferente. Ya tras transcurrir apenas un minuto tras la reanudación un centro de Gabri Martínez estuvo a punto de conectar con Rubén del Campo. Era el comienzo de las hostilidades en busca de cambiar el curso del partido, las cuales tuvieron su culmen en el 59 cuando desde el vértice del área grande, Ilyas Chaira puso un pase medido a Rubén del Campo que se zafó de sus marcadores para marcar por bajo. Era el uno a cero y el equipo azulino había encontrado el camino de la victoria.

Pero duró poco la alegría, precisamente porque una jugada trenzada del equipo romano, dos minutos después de encajar el tanto, terminó con un centro de Álvaro Ramón que remató a placer Cintas. Era una vuelta a empezar con muchos menos espacios.

El partido entró, en ese momento en una dinámica de locura, con dos equipos que ansiaban la victoria y si en el 69’ Nacho Copete remató alto, en el 79’ un centro medido de Biabiany llegó a Rubén del Campo que en esta ocasión no tuvo fortuna de cara al gol.

Todo se disparó a partir del minuto 80 porque una jugada que alberga dudas incluso después de verla varias veces por televisión terminó con un derribo claro por detrás a Rubén del Campo que, en una normalidad aplastante hubiese significado penalti. Pero no lo decretó, dentro de su protagonismo el colegiado que si permitió, en la jugada siguiente un más que dudoso juego peligroso en el forcejeo entre Rafa Páez y Busi, el balón terminó en una asistencia para que Sandoval pusiese el uno a dos que, a la postre sería definitivo.

La grada arremetió y fuerte contra el colegiado pero los jugadores isleños tocaron zafarrancho para intentar encontrar el milagro en los apenas cinco minutos de juego que le restaban al choque. Un centro de Biabiany en el 89 con un remate de Rubén del Campo alto, fue lo más significativo del acoso al que sometieron los de Salva Ballesta a su rival en los instantes finales. La desesperación se apoderó de un equipo al que, posiblemente le pasase factura una primera parte tediosa, al que tampoco le sonrió la suerte en las decisiones arbitrales, y al que encajó la primera derrota de la era Salva Ballesta. Habrá que cambiar la dinámica.