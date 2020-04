La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), en su afán por encontrar nuevos alicientes, ha aprobado esta temporada la creación de una competición denominada Copa RFAF, que tiene su inicio previsto para agosto del presente año, en teoría en la pretemporada del curso 2020/21, aunque cualquiera sabe en qué situación se encontrará entonces el mundo del fútbol debido al parón forzado por la crisis sanitaria del coronavirus.

Los clubes participantes en la primera edición de la Copa RFAF serán los cuatro equipos mejor clasificados tanto en el grupo IX como en el X de Tercera División del presente ejercicio y que no hayan ascendido a Segunda División B o no estén clasificados para la Copa del Rey, no pudiendo intervenir equipos filiales o dependientes de clubes adscritos a la Liga de Fútbol Profesional.

El sistema previsto arranca con una fase previa en cada grupo consistente en eliminatorias a doble partido, enfrentándose el mejor clasificado al cuarto y el segundo al tercero.

Los dos vencedores de las eliminatorias de cada grupo protagonizarán una fase final con cuatro equipos, a celebrar en sede neutral el fin de semana anterior al comienzo de la Liga.

Alicientes añadidos al del propio título autonómico serán el premio económico existente para los cuatro clasificados para la Final Four y los billetes que obtendrán los dos finalistas para competir en la Copa RFEF, la cual puede dar acceso a la Copa del Rey.