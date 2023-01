El Conil empata con el Sevilla C (2-2)

El Conil CF esperaba con muchas ganas la visita del Sevilla C al Pérez Ureba, en partido adelantado a la noche del viernes. Los amarillos tenían la posibilidad de recortar la distancia con la zona de play-off, pero el empate a dos goles deja la situación clasificatoria igual con el conjunto hispalense.

Las cosas se pusieron bien para los de casa cuando a los 13 minutos Ismael anotó el primero, lo que daba un plus de confianza para ver el choque de manera favorable. Aunque los de Jesule trataron de matar el partido con un segundo gol, la calidad del Sevilla C obligaba a estar en permanente alerta. No obstante, el Conil alcanzó el objetivo de llegar al descanso con ventaja en el marcador.

Tras el paso por vestuarios, Juanito Díaz, entrenador visitante, movió el banquillo a base de bien efectuando un triple cambio que fue su apuesta como refresco hasta el final. La idea era reforzar la línea de creación y el ataque. Y lo cierto es que le dio resultado porque se llevaban disputados 14 minutos de la segunda mitad cuando Néstor puso las tablas.

Pero se levantó el Conil, que también había movido el once con la entrada de Manzorro y Álvaro Ramírez, y Jesús López colocaba de nuevo en ventaja a los suyos con un segundo gol muy celebrado por los aficionados locales. Y es que la sensación de poder quedarse con algo más que tres puntos estaba cerca.

Sin embargo, apenas hubo tiempo para celebraciones porque en el siguiente ataque sevillista Juancho silenciaba a los conileños fijando las tablas que fueron definitivas en el Pérez Ureba.

La próxima jornada el equipo de Jesule visitará al Ayamonte, que ahora mismo está inmerso en serios problemas con la zona de descenso, por lo que podría ser una buena oportunidad para sacar tajada.