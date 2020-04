El Cub Dojo Juan Carmona de Chiclana, a través del citado director y profesor, ha lanzado una iniciativa para sus alumnos durante la cuarentena de confinamiento en casa motivado por el estado de alarma decretado por el Gobierno como la mejor manera de combatir la crisis del coronavirus, con el objetivo de evitar la propagación del Covid-19.

Después de más de un mes desde que las actividades deportivas quedaron paralizadas, tanto las oficiales como las no oficiales, el máximo responsable del club de karate chiclanero ha tenido la iniciativa de seguir desarrollando y llevando a cabo las clases de karate de forma online o virtual, y asi evitar la inactividad de sus alumnos, que por el momento han acogido la iniciativa con entusiasmo y satisfacción.

Aunque la propia entidad estaba estudiando la manera de mantener contacto con sus alumnos, lo cierto es que han sido muchos los progenitores los que han solicitado alguna alternativa mientras que se prolongue el confinamiento. Como no puede ser de otra forma, ahora se muestran encantados con que sus hijos continúen practicando su deporte aunque sea de forma no presencial, y de este modo mantener la mejor condición fisica posible.

Juan Carmona confiesa sentirse muy contento por el interés tomado por todo el alumnado, padres, madres y familiares. “Es algo nuevo, logicamente y debido a este confinamiento, pues no tenemos más remedio que adaptarnos. Tengo que decir que los karatecas tenemos una gran ventaja con respeto a otros deportes. Por favor, que no me malinterpreten, pero es que no necesitamos grandes espacios para practicar karate, somos unos privilegiados en ese aspecto, con muy poco espacio podemos llevar a cabo una clase o entrenamiento“ matiza.

Las clases y entrenamientos, en directo a través de las redes sociales Instagram y Facebook, y que cuentan con muchos karatecas e instructores, se están impartiendo dos veces por semana, los martes y jueves, de 17:00 a 18:00 horas.

Carmona tambien quiere hacer partícipe a todas aquellas personas que no practican karate para que lo hagan. “Son ejercicios sencillos y que les mantendrán en forma física y mentalmente activos durante el tiempo que dure este confinamiento. El deporte es fundamental, el deporte es vida”, concluye.