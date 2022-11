Chipiona echa el cierre a la Copa de Andalucía de Optimist

Con la celebración de dos últimas pruebas, este pasado domingo finalizó en aguas de Chipiona la Copa de Andalucía de Optimist, resuelta en dos fases, la primera celebrada en aguas de Isla Canela hace un mes y esta última celebrada este fin de semana bajo la organización del CAND de Chipiona. Las dos pruebas del domingo se suman a las tres del sábado y a otras tantas disputadas en Isla Canela para cerrar la clasificación con un total de ocho y dejar listo para sentencia la formación del equipo andaluz, para lo que además de la copa autonómica terminada hoy, puntuaban el campeonato de Andalucía y el Trofeo de la Hispanidad.

Centrándonos en la regata que finalizó ayer y a la espera de conocer el equipo, en Sub 13 se confirma la victoria de Miguel Ángel Cervantes, del CN Sevilla con 9 puntos, seguido con 15 y 23 por Miguel Pineda del CN Puerto Sherry y Rubén del Río del CNM Benalmádena, segundo y tercero, respectivamente. Cervantes y Pineda han sido los encargados de encajar las dos victorias de este día en el que como el resto de la flota se enfrentaron a condiciones muy límites con vientos que no llegaron a medir los 7 nudos de intensidad.

En el cuarto puesto se clasificó Alfonso Murube del CN Sevilla, seguido con tres puntos más por Oliver Rodríguez del RCN Roquetas de Mar, a dos puntos de la campeona femenina y Sub 11, la regatista del CN Sevilla María de las Mercedes Medel, sexta absoluta, empatada a puntos con José Antonio frías del RCN de Adra. En el octavo lugar a solo dos puntos se clasifica la subcampeona femenina y campeona Sub 13, Elena Delgado del CN Sevilla, seguida a la misma distancia por Adriana Carolina Lara del RCN de Cádiz, tercera niña. El top10 lo cierra el campeón Sub 11, título que se confirma para Ignacio Murube del CN Sevilla.

En Sub 16 tampoco hubo sorpresas en cuanto a la victoria de Sergio Mancera, del RCMT Punta Umbría, regatista que validó un 3º y descarta un 4º para ganar con mucha solvencia, escoltado en el podio por Leo Zabell del CNM Benalmádena, subcampeón, e Ignacio Fernández del CN Puerto Sherry, regatista que ganó una prueba y con un 5º en la otra apareció en el podio para quedarse.

En el cuarto puesto a dos puntos se clasificó Carlos Carrasco, también del CN Puerto Sherry, seguido de Carlete Gómez del CNM Benalmádena y la campeona femenina, Mar Infante del RCMT Punta Umbría, empatados en el quinto y sexto puesto, respectivamente. El top10 lo completaron por este orden, Alberto Medel del CN Sevilla, Daniel de la Serna del CNM Benalmádena, Felipe Pachón del mismo club y Pablo delgado del náutico Sevilla.

Tras la regata tenía lugar la entrega de trofeos en las instalaciones del CAND de Chipiona, en un acto que contó con la presencia del presidente de la Federación Andaluza de Vela, Paco Coro y el presidente del club, José Jarana.