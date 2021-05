Carlos Camacho y la ambición del Racing Portuense

El entrenador del Racing Club Portuense, Carlos Camacho, analiza la temporada de su equipo en un año que ha dado paso al ascenso a Primera Andaluza, lo que es otro salto para la histórica entidad de El Puerto en busca del lugar perdido.

El preparador del conjunto racinguista explica han pasado por una campaña repleta de dificultades debido a la pandemia. "Ha sido pesada en todos los sentidos. Creo que desde fuera no se ha percibido lo difícil que ha sido el día a día aquí, pero si para la sociedad ha sido difícil esta situación, imagina lo que ha sido mentalizar a 20 chavales que por amor al fútbol se tienen que sacrificar, que tienen que dejar la euforia de los fines de semana, la salud de la familia que ponen en riesgo al ampliar el círculo de contacto. Hemos conseguido parar varias alertas en el vestuario, hemos conseguido mentalizar a la gente para que en diez meses se jueguen solo catorce partidos de liga y aún así el equipo ha estado comprometido. Habrá gente que no lo valore pero los que tienen que verlo lo saben. Me quedo con la unidad y el valor de equipo que tiene este vestuario donde se respira alegría".

Carlos Camacho se congratula del ascenso pero igualmente valora el crecimiento que se va produciendo en el club. "Estoy muy ilusionado con la situación de la cantera, creo que se ha dado un paso de gigante y de profesionalismo en todos los aspectos. Miramos atrás, y con todo lo que ha pasado, piensas que es imposible los éxitos que está dando la cantera y los pasos que ha dado el club. Muchos no son conscientes que hemos pasado de cuatro equipos a diecisiete. He podido comprobar como de estar equipos entrenando con siete u ocho jugadores han pasado a entrenar con un mínimo de 18 jugadores y a un fuerte nivel. Todos los entrenadores están muy comprometidos e involucrados con el club. Saben lo que es el club", apostilla.

"He visto un Racing Portuense con dinero pero nunca he visto un Racing Portuense con esta organización"

En esa fase de un Racing Portuense al alza, el técnico de la primera plantilla agrega que "los pasos que ha dado el club tanto con los entrenadores como con los jugadores ha sido fortísimo a la hora de demostrar qué es el Racing Club Portuense y qué es lo que significa". "Ahora mismo creo que estamos subidos todos en el barco, desde el entrenador del equipo más pequeño hasta los de arriba. Esto es fruto del gran trabajo de todos los entrenadores, y no quisiera olvidar a ninguno ya que quiero que todos se sientan valorados porque desde arriba (primer equipo) lo vemos así. Los coordinadores han hecho un gran trabajo y por supuesto el club; unos en dejarse aconsejar y otros por marcar las pautas necesarias para estar donde estamos ahora mismo. Es el inicio del crecimiento, he visto un Racing Portuense con dinero pero nunca he visto un Racing Portuense con esta organización".

Camacho no oculta que "las perspectivas del club son ambiciosas porque el Racing Club Portuense es un equipo de Tercera División y el objetivo año a año hasta que llegue a Tercera tiene que ser ascender". "El día que yo vea que esa no sea la meta, me echaré a un lado sin que nadie me lo tenga que decir. Antes de entrenador soy aficionado, y no me hace falta que nadie me diga qué significa el Racing ni lo que significa el Racing para los aficionados o para El Puerto de Santa María. El día que yo vea que mi camino no es el adecuado para lo que quiera el Racing, seré yo el que me echaré a un lado. Soy una persona muy honesta, creo que lo he demostrado durante muchos años. No soy falso, no doy abrazos falsos ni regalo sonrisas. Probablemente habrá entrenadores con más capacidad para entrenar al Racing, pero habrán pocos con el amor y el cariño que le tengo a estos colores".

Y, como no puede ser de otra manera, mira a lo que está por llegar. "La ilusión es máxima para el año que viene. En estos momentos hay que acordarse de la gente que te han hecho el camino más fácil, sobre todo mis jugadores, mis ayudantes que han aportado lo que han podido; Julián, que ha sido una persona que me ha apretado muchísimo y me ha marcado el nivel. Hemos tenido una buena sintonía porque al final hemos dado el nivel que se esperaba y es algo que te enorgullece el haber estado a la altura".

Otro motivo de orgullo llega por la de portuenses de nacimiento que forman parte de la plantilla. "Para mí, siendo de El Puerto, es un orgullo muy grande que el 85% de jugadores de la plantilla sean de El Puerto. Jugadores como Morro, Alberto, Anzu, Kike..., que los conozco desde que tenían diez añitos, me llena de satisfacción haber podido compartir con ellos este logro".

También tiene palabras para "las personas del área deportiva que han aportado su granito de arena dando su perspectiva y es de agradecer su ayuda". "A la directiva, nombrar a Jesús Rodríguez y a José Manuel, que no es fácil involucrarse en este proyecto no siendo de El Puerto y lo han hecho queriendo al Racing como si fuera suyo y poco a poco van conociendo lo que significa el Racing". Y sitúa en un lugar especial "a Jesús Sánchez, Antonio Ferrer, Juanito, Juanmi, Curro...". "Son personas que sienten los colores como racinguistas donde me incluyo, que vean esto de la misma manera que lo veo yo y que sientan lo mismo que siento yo cada vez que cruzo la puerta del Cuvillo es muy respetable. Son gente que han estado toda la vida y se merecen este momento que estamos atravesando".

Para acabar, mensaje a la masa social desde el respeto y el cariño. "A los que han creído, pues muchas gracias. A los que no, les pido que crean porque todos queremos lo mismo, lo mejor para el Racing y que el trabajo será mejor o peor pero el día que no esté en el banquillo, estaré en la grada animando a mi equipo".