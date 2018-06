El Cádiz 2012 tira la toalla

La cuerda se estiró hasta donde se pudo pero acabó rompiéndose por culpa de la falta de apoyos y eso provocó que los dirigentes del Cádiz CF 2012 de voleibol renunciaran ayer a mediodía a la plaza en Superliga-2 masculina, categoría de plata nacional conquistada hace poco en una fase de ascenso en la que el conjunto entrenado por Lorena Weber lo bordó en tierra madrileña.

El jueves se había conocido, al igual que le ocurrió el mismo día al Cádiz CF Virgili de la Segunda División B masculina de fútbol, que el Ayuntamiento de la capital gaditana no le iba a dar un euro para afrontar la campaña entrante en una de las principales divisiones españolas de su modalidad deportiva. Ya solo restaba la opción de que la Real Federación Española de Voleibol aprobara la petición efectuada por el club gaditano de que le fuera concedida una prórroga del plazo de inscripción, que en principio acababa ayer. El ente federativo contestó negativamente y eso supuso la puntilla definitiva en forma de renuncia inmediata.

Es triste que un tema económico decida el nivel de esta sección del Cádiz Club de Fútbol"

Estefanía de Diego, vicepresidenta del Cádiz CF 2012, justificaba así la razonable decisión: "No te puedes meter en esto si no tienes garantizado realizar la temporada completa. Hemos decidido rechazar la plaza porque ahora mismo lo contrario se presentaba inviable. No tenemos ingresos asegurados y el presupuesto total ascendería como mínimo a 40.000 euros, de los cuales unos 13.000 tendríamos que pagarlos a partir de hoy y en las próximas semanas por los conceptos de inscripción, fianza y tramitación de licencias. El Ayuntamiento nos ha contestado al final que no nos da nada y lo único que ofrece Diputación es una subvención, la cual tardaríamos en cobrar y sin saber de momento a cuánto ascendería. Seguimos pendientes de la respuesta de algún posible patrocinador, pero nos hemos visto obligados a actuar con la cabeza y no con el corazón".

La directiva reconoce que "la situación te desilusiona un poco, pero tenemos que seguir trabajando por el bien del club, desde los mayores hasta los más jóvenes de la cantera. Ahora mismo no sabemos qué haremos con el equipo sénior masculino, pero por el mismo tema de plazos está prácticamente descartado que vuelva a militar en Primera Nacional. Nos tenemos que sentar y estudiar qué hacemos".

Interesante resultaba conocer la opinión de una voz autorizadísima como es la de Julián García-Torres, capitán del equipo amarillo y ex internacional que se proclamó campeón de Europa con la selección española en 2007: "Es muy triste que un tema económico decida el nivel de la sección de voleibol del Cádiz Club de Fútbol. Mientras las administraciones públicas de la ciudad y de la provincia de Cádiz no den importancia a lo que estamos haciendo los deportistas de la provincia, no conseguiremos tener equipos buenos en las principales categorías dando una excelente imagen por toda España, ya sea en fútbol sala o en voleibol".

La opción de haber encontrado un patrocinador privado la veía a priori muy complicada el jugador sevillano afincado en El Puerto: "Por experiencia propia, sé que con empresas privadas se puede sacar para militar uno o dos años a un alto nivel, por lo que la única manera de consolidar un proyecto a largo plazo es contando con el apoyo de las administraciones públicas, que precisamente tienen dinero para destinarlo a eso".

García-Torres describe su estado anímico: "Me da mucha rabia que demostráramos nivel suficiente para militar en la Superliga-2 y quién saber si para subir a la máxima categoría. Más que por mí, lo siento por muchos compañeros para los que era una ilusión, incluso un sueño, jugar alguna vez en sus vidas en la segunda división".