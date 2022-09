El filial del Cádiz CF encaja la primera derrota tras caer 1-2 en El Rosal

Cae la primera decepción para el filial del Cádiz CF, que este domingo en su estreno en las instalaciones de El Rosal ha perdido 1-2 con el Recreativo Granada. Mejores sensaciones de los amarillos en la primera que en la segunda parte, periodo en el que, salvo los instantes finales, se ha visto sometido por su adversario.

Hay que hablar de una primera parte en la que los dos contendientes mantuvieron un respeto claro para evitar errores que pudieran costar un gol. Entre fases de imprecisiones, a los amarillos les costó estar cómodos en el césped, aunque es cierto que no pasaban por situaciones de peligro. Tampoco las llegadas a las área se prodigaban y el juego no mostraba un aliño suficiente como para saborearlo el respetable. Por destacar, un intento de Peru desde el borde del área, así como una volea de Lozano que despeja Aznar.

Las cosas cambiaron en el 26', gracias a una de las mejores acciones de la mañana. Contragolpe de izquierda a derecha con Peru y Nico Njalla y este último sirve a Mady Diarra, quien se la acomoda para la zurda y suelta un zapatazo que se cuela por la escuadra derecha de Adri López.

El filial del Cádiz CF había logrado lo más difícil, abrir la cuenta, pero no contaba con lo que vino. La siguiente acción acabó en el empate; Julito colgó desde la derecha y Martín se anticipó a Bastida para empujar a la red lanzándose al césped. Ni tiempo para disfrutar la ventaja.

No hubo más en el primer periodo por la falta de ideas de unos y otros, si bien daba la sensación que la igualada había dejado peor a los locales. Quedó confirmado en el inicio de la segunda mitad cuando en el 49' Víctor Aznar salvó un mano a mano en el que tenía todas las de perder. No quedaba el empuje rojiblanco ahí porque después fue Samu el que desperdiciaba otra llegada en solitario. Fue un minuto antes del segundo tanto visitante. Echu puso a prueba la mejor versión de Víctor Aznar, quien despejó, pero el rechace lo cabeceó sin oposición Julito.

El Recreativo Granada pasó a dominar el juego sin sufrir y avisando para sentenciar. Amaro y Juanma las tuvieron clarísimas pero no mataron el choque y tocaba sufrir porque desde el 85' el Cádiz CF Mirandilla se activó con Mwepu en el campo. Precisamente este jugador ganó una lucha cuerpo a cuerpo para servir medio gol a Peru, si bien el ex de la Real Sociedad remató de manera inocente. Ahí estuvo el empate. No llegó y cayó la primera derrota para los cadistas, que a las primeras de cambio tiran a la basura el triunfo en el estreno en El Ejido.

El próximo domingo, día 18 de septiembre, el filial gaditano se medirá a las seis de la tarde en tierras murcianas al Cartagena B, uno de los equipos que es novedad esta campaña en este grupo y que ha perdido por la mínima sus dos primeros encuentros.