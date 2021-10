El Cádiz B necesita una reacción urgente

Después de sumar un solo punto de los últimos 12 en juego, el Cádiz B se presenta a mediodía de este mediodía (13:00 horas peninsular) en Las Palmas para enfrentarse al filial de la Unión Deportiva. Un duelo con cierta ansiedad para los cadistas, en puesto de descenso a Tercera RFEF (quinta categoría nacional) y con sensaciones inquietantes en su juego.

La derrota ante el Mérida no hizo más que encender la luz de alarma porque no cabe duda porque después de casi un mes y medio de competición, el equipo de Alberto Cifuentes sólo ha ganado al San Roque de Lepe (1-0), en la primera jornada. El preparador todavía no ha dado con la tecla que permita al equipo carburar y estar a la altura de lo que exige la Segunda RFEF.

Con la baja de Álvaro Bastida, que se encuentra con la selección española sub’18, el preparador ha convocado a los siguientes jugadores: Juan Flere, Raúl Parra, Genar, Lau, Gudelj, Berenger, Carrasco, Algarra, Rodallega, Sergi Fernández, Chapela, Traoré, Víctor Aznar, Pedro Benito, Jinjolava, Jorquera, Tiko Iniesta y Kensly.

Cifuentes dio su valoración en la previa al partido ante la UD Las Palmas Atlético. “Hemos hablado mucho con los jugadores. Es importante volver a coger sensaciones y conseguir puntos que nos den tranquilidad a todos y no nos dé la sensación de ser frágiles en la derrota”.

Del rival, dijo que “es un equipo muy reconocible”. “Tiene mucha calidad en la parte de arriba, con buena salida de balón desde atrás, dentro de las posibilidades que te da un campo de césped artificial. Ya fuimos allí la temporada pasada y es un equipo parecido. Es un campo difícil, con esa temperatura que hace allí”.

Aseguraba que van a plantear “un partido valiente, de ir a ganar y ojalá seamos más sólidos y podamos conseguir una victoria fuera de casa”. “La clave del partido está en nosotros mismos. Nosotros somos los máximos responsables de lo que pase en los partidos. Tenemos que superar la intensidad de ellos y que estemos acertados de cara a gol”.

Con la baja de Bastida, al menos en esta ocasión el preparador puede disponer plenamente de Juan Flere, Chapela y Pedro Benito, quienes en otras ocasiones están condicionados por la llamada del primer equipo.