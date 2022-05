El Cádiz B dice adiós con un triunfo sobre el Antequera (1-0)

El Cádiz B cierra la temporada con una victoria por la mínima (1-0) en un encuentro insulso frente a un Antequera que tampoco se jugaba nada. El choque no tuvo apenas interés porque, sobre todo en la primera parte, ambos conjuntos pusieron poca mordiente al estar pensando en las vacaciones. Tras el descanso sí se vio otra cosa pero siempre dentro de un ritmo ramplón más propio de un partidillo de entrenamiento.

Chapela fue el jugador más incisivo sobre el césped hasta el descanso, pues de sus botas salieron dos intentos para sorprender a Eric y un par de arrancadas en busca de servir en bandeja alguna ocasión a los compañeros. El chiclanero probó suerte en el 27' y el 40' pero enfrente estuvo acertado el cancerbero del Antequera, un equipo que apenas comprometió a Víctor Aznar hasta el descanso.

Tras el paso por vestuarios los banquillos se movieron en busca de otro encuentro que acercara a uno u otro a la esencia del gol. Lo consiguió el filial del Cádiz CF en una acción iniciada por Raúl Parra, quien combinó con Chapela para que el centro de este lo materializara Dani García con permiso de una defensa que erró de manera clara en la recepción del esférico.

El tanto despejaba el camino para que los amarillos cerraran el curso de la mejor manera posible, siempre con ese sabor medio amargo de que se ha tirado la primera vuelta y parte de la segunda en una 'guerra', la del descenso, que no debió ser la carga que al final fue. Se aspira a un play-off cuando se puede, no sólo cuando e quiere, y esta temporada se podía a tenor del nivel de los aspirantes salvo el Córdoba.

Se fue agotando el choque con intentonas leves de los cadistas y ataques esporádicos de un Antequera que no quería despedirse con una derrota que, no obstante, no empaña una campaña seria de una escuadra cuyo objetivo era la permanencia.

El filial del Cádiz CF cierra la Liga en séptima posición con 50 puntos, sólo a tres de la última plaza que permite pelear por el ascenso, de ahí a la rabia contenida de la oportunidad que se deja escapar por luchar con equipos demasiado mediocres de la zona baja cuando el potencial cadista es mayor. Al menos, Cifuentes ha evitado el descalabro que hubiera significado, para el equipo y para su carrera como entrenador, el descenso a Tercera RFEF.