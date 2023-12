El Cádiz CF Mirandilla, a seguir con la buena tendencia ante el Antoniano

El Cádiz CF Mirandilla juega en la matinal de este domingo un partido vital para confirmar la mejoría de las últimas semanas y reafirmar la buena tendencia tras sumar siete de los últimos nueve puntos. Los pupilos de Alberto Cifuentes visitan al Atlético Antoniano en el Municipal de Lebrija en partido de la 16ª jornada del Grupo IV de la Segunda Federación. El choque, con tres puntos en juego que al filial cadista le permitiría distanciarse de los puestos de descenso y de un rival directo, arrancará a las 12 horas y será dirigido por el extremeño Delfa Ramos.

Las victorias ante El Palo y Orihuela y el empate ante el Cartagena B han levantado los ánimos de los amarillos, que al fin han conseguido salir de los puestos de descenso. Pero ahora toca despejar todos los fantasmas ante un rival que se encuentra en la 15ª posición –lo que significaría el camino hacia la Tercera Federación–, a tan solo tres puntos del filial cadista. En la última jornada, el equipo lebrijano perdió en su visita al Estepona por 3-0.

Sobre el partido, Alberto Cifuentes declaró en rueda de prensa que "queremos terminar el año con una victoria. Llevamos siete puntos de nueve y poner final al año con 10 de 12 sería la confirmación de que el equipo ha crecido, de que el equipo tiene confianza. Vamos a un sitio donde nos vamos a encontrar un partido diferente a los que hemos jugado estos últimos días, un campo de césped artificial, con mucha intensidad, un equipo que genera muchos duelos. Nos vamos a tener que poner el mono de trabajo y poner las pilas para sacarlo adelante".

Una de las claves para este envite, según el técnico cadista, es mejorar el inicio del encuentro ante el Cartagena B: "Yo creo que salimos bien dos-tres minutos, pero encajar el gol tan pronto y de la manera que lo encajamos nos hizo un poquito de daño y nos costó meternos en el partido hasta incluso recibir el 0-2. Vamos al campo del Antoniano, donde necesitamos estar desde el primer momento enchufados, conectados, muy metidos en el partido, porque nos lo van a poner muy difícil y vamos a generar eso para que estemos activos desde el primer minuto".

Por último, sobre el rival que se va a encontrar el Cádiz CF Mirandilla indicó que "es un equipo que compite muy bien, que es capaz de generar muchos duelos, que aprieta arriba, que te mete en tu área. Si no estás vivo, si no los llevas a su área, si no haces buenas vigilancias, si no eres contundente, ellos han conseguido muchos puntos en casa y es complicado. Es un rival que seguramente quiere terminar el año como nosotros, con una victoria, y eso le supondría además estar saliendo casi del descenso. Vamos a jugar con nuestras armas, somos un equipo joven, un equipo filial, pero es verdad que hemos disputado partidos de este tipo en Cartagena contra el Racing Mar Menor y en Estepona, y los sacamos relativamente adelante".