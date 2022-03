El Cádiz B, obligado a mejorar fuera de casa ante el Vélez

El Cádiz B visita al Vélez con la asignatura pendiente de mejorar sus número lejos de las instalaciones de El Rosal, donde le cuesta sacar puntos y ser contundente. Este domingo (17:00 horas) tiene en tierras malagueñas la ocasión de superar a un rival directo por la permanencia que vive horas bajas.La actualidad deportiva del filial viene marcada por la vuelta de Genar, quien la semana pasada ante el Ceuta tuvo que parar al estar sancionado. Es de suponer que el lateral zurdo volverá al once en lugar de Jinjolava.

El técnico declaraba en la previa lo siguiente: "Es fundamental para nosotros dar continuidad a los resultados de casa. No podemos estar una semana sí y una no. Tenemos que ser continuos en el juego, los resultados, la intensidad del partido. Vamos a un campo que nos va a exigir muchísimo. Un equipo que ahora está muy necesitado porque viene en una dinámica no muy positiva. Necesitamos dar ese paso adelante".

El preparador del filial del Cádiz CF entiende que su equipo con "un paso más, estaría en zona tranquila". "Hay equipos que comenzaron muy bien la primera vuelta y suele pasar que la segunda vuelta es complicada para todos y les cuesta ese esfuerzo, coges dinámicas malas. Necesitamos darnos cuenta que con un pasito más podemos estar cerca de la zona media de la tabla y en posiciones tranquilas. Estamos a seis puntos del Villanovense, que son muchos puntos, obvio, pero son dos partidos. Necesitamos esa continuidad de resultados fuera de casa".

Sobre el Vélez, afirma que "es un equipo que te pone muchos problemas en casa y tiene mucho juego ofensivo". "Pone muchos centros, te juega mucho con paredes, domina las situaciones de juego en campo contrario. Es un equipo que tiene muchas cosas arriba, con juego rápido, centro, gente con mucho atrevimiento. Será un partido difícil".

Por último, Cifuentes situaba como clave del partido "parar esa intensidad ofensiva". "Tenemos que ser un grupo unido, fuerte, que consigamos defender y atacar todos juntos, terminar jugadas, que hagamos goles y seamos un filial con muchos remates a puerta".