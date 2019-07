La golfista portuense Belén Mozo, una de las deportistas gaditanas de más renombre en el panorama deportivo internacional de todas las épocas, se retira. Así lo ha decidido después de vivir un año y medio de auténtico calvario por culpa de una lesión que la mandó al dique seco a principios de 2018 y de la que luego, sin gozar siquiera de la oportunidad de volver a competir, sufrió varias recaídas durante el larguísimo periodo de recuperación.

En una carta publicada en su blog personal, Belén Mozo se sincera de una manera abrumadora con sus seguidores y admiradores. El párrafo de la misma donde explica que haya arrojado la toalla no tiene desperdicio: "La última vez que sufrí una recaída, mentalmente no lo pude soportar más. Y para ser completamente honesta con ustedes, ya no tenía todas mis energías puestas en eso. Han pasado muchas cosas y en el proceso de volverme más fuerte mentalmente durante esta fase oscura aprendí que hay un mundo hermoso para mí esperando ahí fuera, fuera de las cuerdas de la LPGA".

Belén empezó a manejar los palos con tan solo 8 años de edad en las instalaciones del Vista Hermosa Club de Golf de El Puerto. Pronto demostró que podía brillar en el deporte que practicaba y empezaron a llegar los éxitos en torneos de rango autonómico o nacional. Saltó otro escalón y aún como amateur su nombre ya empezó a ser tenido muy en cuenta en el continente europeo.

El momento fundamental de su carrera llegó cuando se marchó en 2011 a Estados Unidos para incorporarse al circuito profesional de la LPGA, el más prestigioso del golf femenino mundial. Su arranque resultó más que esperanzador al ser nombrada rookie de ese año como mejor debutante. Hasta enero de 2018, cuando un desgarro muscular en la zona de la cadera frenó para siempre su carrera profesional, coleccionó cinco top-10 en torneos de la LPGA, con un décimo puesto, tres quintos y un cuarto, este en 2014.

Ahora lo deja con solo 30 años.