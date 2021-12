La Bahía de Cádiz acogerá de nuevo la excelencia de la clase Optimist

La 8ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist reunirá en la bahía gaditana a más de 200 regatistas en los primeros días del nuevo año. La prueba cuyo cartel fue presentado a mediodía del martes 14 de diciembre en Puerto Sherry, se celebrará entre los días 2 y 4 de enero de 2022 precedida por el éxito de una convocatoria que albergará a regatistas de ocho comunidades autónomas y cuatro países, en liza por uno de los trofeos más codiciados entre los jóvenes navegantes.

De esta forma, el año volverá a arrancar en la bahía gaditana acogiendo una de las regatas de mayor prestigio dentro de la clase Optimist, que este año por vez primera tendrá su sede en el puerto deportivo Puerto Sherry, colaborador principal y anfitrión de la regata que organiza el RCN de El Puerto de Santa María.

De esto y otros detalles se habló en el salón Columbus del Hotel Puerto Sherry, en un acto que fue presidido Santiago Villagrán como presidente del club organizador, junto a Valle de la Riva, presidenta de Puerto Sherry en calidad de anfitriona y colaboradora.

"Tras el éxito del Campeonato de Europa de Optimist, los dos clubes hemos decidido unir esfuerzos y afrontar este nuevo reto juntos", declaró Villagrán, a quien la presidenta de Puerto Sherry contestaba estar "feliz de colaborar con esta regata. El trabajo previo a la creación de una prueba de esta envergadura ya está hecho pero ahora trabajaremos juntos para que siga creciendo en base a nuestras aportaciones", concluyó de La Riva.

Tras ellos intervenía Paco Coro, presidente de la Federación Andaluza de Vela y vicepresidente de la RFEV, en cuya junta directiva también está Valle de la Riva, aunque en esta ocasión su presencia venía avalada por ser el creador del Trofeo Excellence Cup en su etapa como presidente de la Asociación Española de la clase Internacional Optimist -AECIO-,

"No puedo sentirme más que orgulloso, no solo por la continuidad de la regata sino por el hecho de que siga creciendo en cada edición y que sea Andalucía una de sus sedes más consolidadas, parece que no me equivoqué mucho cuando se me ocurrió la idea de hacer realidad un trofeo inédito en España", apuntó Coro.

Tras Coro le llegó el turno al diputado provincial David de la Encina, quien alabó la regata "en clave provincial y local, por cuanto supone para la provincia y la ciudad que la acoge. Su éxito es una muestra palpable de la apuesta de la diputación provincial a la hora de referenciar nuestra provincia a través del deporte". De la Encina tuvo palabras de reconocimiento para los organizadores y dirigiéndose a Santiago Villagrán y Valle de la Riva de agradecimiento "por hacer posible este hermanamiento entre los dos grandes clubes de la ciudad para darle más brillo si cabe".

También asistían el capitán marítimo de la Guardia Civil del Mar, Félix Valverde; Nicolas Figueras y Juan Castañeda, directores de Puerto Sherry y el RCN de El Puerto de Santa María, respectivamente, y Kiko Sánchez Prieto, presidente de AECIO, entre otros.

Sobre la Excellence Cup

La Regata Ciudad del Puerto que se viene celebrando desde el año 2014 de forma ininterrumpida, daba en el 2018 un salto cualitativo y cuantitativo al conseguir su inclusión en el exclusivo circuito de la Excellence Cup, algo que para el RCN de El Puerto de Santa María supuso un sobre esfuerzo organizativo que acabó con sobresaliente. El éxito de ese primer año como prueba Excellence es el motivo de que la Asociación Española de la clase Internacional Optimist (AECIO) repita por quinto año consecutivo en la bahía gaditana, algo que no es normal en un circuito con filosofía de ir rotando por los clubes españoles.

En este caso, la 8ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist, la componen cuatro regatas, con sede, además de en El Puerto de Santa María, en Vigo, Torrevieja y Palamós. La de El Puerto de Santa María será la segunda tras la celebrada en la ciudad gallega y participarán ella en torno a 210 regatistas procedentes de ocho comunidades autónomas (Andalucía-Cantabria-País Vasco-Canarias-Murcia-Comunidad Valenciana-Galicia-Cataluña) y cuatro países representados (España-Portugal-Suecia-Alemania).

La regata celebrará sus pruebas clasificatorias los días 2, 3 y 4 de enero, con el primer día del año reservado al papeleo y medición de las embarcaciones participantes. El Trofeo Excellence Cup será para el ganador o ganadora absoluto, mientras la Regata Ciudad del Puerto reconocerá a los ganadores de las categorías Sub 16, Sub 13 y Sub 11 en versiones masculina y féminas.

La 8ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist es una regata organizada por el RCN de El Puerto de Santa María en colaboración con el CN Puerto Sherry, junto al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, Puerto Sherry, la Asociación Española Clase Internacional Optimist (AECIO), la Real Federación Española de Vela (RFEV), la Federación Andaluza de Vela (FAV), las firmas ALDI y FRUSUR, y los diarios La Voz de Cádiz y Diario de Cádiz