El Atlético Portuense, galardonado en la IV Gala del Rugby Andaluz

La pasada semana se celebró en Almería la IV Gala del Rugby Andaluz, organizada por la Federación Andaluza de Rugby en colaboración con el URA de Almería. En la gala se entregaron una serie de reconocimientos por parte de la Federación Andaluza a distintas personalidades y entidades que en estos últimos años han sido merecedores de ellos. Dentro de estos reconocimientos, dos de los mismos han venido para El Puerto ya que por una parte al Atlético Portuense le fue entregada la Placa de Honor por la exitosa organización del pasado torneo No Sin Rugby Fest-17 y por otra le otorgaron a José A. González Herrero, ex presidente del club portuense, la medalla de plata por su aportación al rugby durante tantos años ocupando, además de como jugador distintos puestos de relevancia en las federaciones Andaluza y Española. Al día siguiente todos los asistentes a la gala, junto a una gran cantidad de aficionados almerienses, pudieron asistir a la inauguración del nuevo campo de rugby con el que contará el equipo local gracias al gran apoyo recibido por el alcalde y su corporación municipal, que dejaron claro que "no consideramos su coste como un gasto sino como una inversión para el deporte de Almería". Esta nueva inauguración de un campo de rugby en Andalucía es una gran noticia para el rugby y pone los dientes largos al club de El Puerto que tantos años lleva detrás de su ansiado nuevo campo que nunca llega. Por otro lado, el equipo senior masculino se desplaza este domingo a Guadiro para jugar a partir de las 12:00 horas un triangular de pretemporada junto a Cruxe y C.R. Estrecho.

El vicepresidente del Club Atlético Portuense, Manuel Paloma, junto a Pepe González, ex presidente del club, posan con sus respectivos galardones recibidos en la IV Gala del Rugby Andaluz celebrada en Almería.