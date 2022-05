Artes marciales: Manu Mariscal, campeón de Europa de jiu-jitsu

Alcanzar la excelencia en cualquier actividad de la vida requiere talento, dedicación, pasión…Todas esas cualidades las reúne Manu Mariscal, un gaditano que triunfa en las artes marciales.

Las incontables horas de trabajo y su indudable capacidad dan sus frutos. Manu Mariscal se proclamó recientemente en Barcelona brillante campeón de Europa de combat jiu-jitsu (en la modalidad CJJ). Se trata de un arte marcial, un deporte de combate y un sistema de defensa personal.

En la cita continental participaron representantes de 18 países y Mariscal ganó cinco combates que le llevaron directamente a lo más alto del podio. En la final se impuso al contrincante de Kazajistán.

No fue el único metal que logró. Además del oro en jiu-jitsu, se colgó la plata en full contact. Mariscal es un experto artes marciales que se entrena en Origen, gimnasio de su propiedad ubicado en la capital gaditana que ofrece múltiples actividades. Allí se prepara con disciplina y esfuerzo y allí ejerce de entrenador. La formación es uno de los pilares básicos.

Mariscal es todo un campeón de Europa que sin embargo afronta las competiciones sin ningún tipo de ayuda. No es precisamente oro todo lo que reluce. "Todos los gastos corren por mi cuenta", explica en declaraciones a este periódico. Ni siquiera recibe un incentivo económico por ganar medallas, algo que sí sucede en otros países.

La Federación Española de Jiu-jitsu y Deportes Asociados es relativamente nueva y apenas dispone de recursos. En Cádiz no encuentra el apoyo que desearía. Lleva el nombre de la ciudad allá por donde va pero le falta el reconocimiento de su tierra.

"Parece que en Cádiz si te sales del Carnaval y el fútbol no hay nada", afirma sin rodeos antes de asegurar que el Ayuntamiento "no ayuda".

Y ya no es una cuestión monetario. "No pido en el dinero, pero sí en aportar algo importante como formación a policías, a mujeres maltratadas… En Cádiz parece que no hay mucho interés".

Mientras, pese a las dificultades, Mariscal prosigue con su ocupación y a primeros de junio impartirá un curso de formación para entrenadores nacionales. El próximo objetivo es el Campeonato del Mundo de jiu-jitsu, para el que aún no hay sede y fecha. Tiene la ilusión de participar "si es posible" porque de momento debe seguir pagándose todo aunque represente a España y también a Cádiz.