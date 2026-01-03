UGT denuncia el "lamentable" y "peligroso" estado del acceso a la estación de residuos urbanos en Sanlúcar

UGT Servicios Públicos Cádiz ha denunciado a través de un comunicado "el lamentable y peligroso estado" en el que se encuentra el carril de acceso a la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos de Sanlúcar de Barrameda, "una situación que evidencia una grave dejación de funciones por parte de las administraciones competentes y que supone un riesgo permanente e inaceptable para la seguridad y la vida de los trabajadores de la planta, así como para los conductores de los camiones de recogida de residuos".

Según denuncia el sindicato, el acceso a la instalación -que da servicio también a Chipiona y Trebuejena- se encuentra actualmente en "un estado prácticamente intransitable, generando situaciones de extrema peligrosidad que ya han provocado episodios en los que los camiones han estado a punto de volcar, con el consiguiente riesgo de accidentes graves o incluso mortales". "Esta situación no es nueva ni puntual, sino conocida, reiterada y sistemáticamente ignorada, lo que resulta absolutamente intolerable", añaden. Además, el pésimo estado del firme está causando averías constantes y daños materiales tanto en los vehículos particulares del personal como en los camiones de recogida, con el perjuicio económico y laboral que ello conlleva.

La Estación de Transferencia está gestionada por Bioreciclaje de Cádiz S.A., empresa dependiente directamente del Consorcio para la Gestión de los Residuos, que presta servicio a los municipios de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Trebujena. La instalación se ubica en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda y su acceso se realiza a través de una vía pecuaria dependiente de la Junta de Andalucía, "circunstancia que no puede seguir utilizándose como excusa para justificar la inacción, la burocracia interminable y la absoluta falta de coordinación entre administraciones mientras se pone en peligro a los trabajadores día tras día".

Así, desde UGT Servicios Públicos Cádiz exigen de manera inmediata a todas las administraciones implicadas que "asuman sus responsabilidades, se coordinen de una vez y acometan una actuación integral, definitiva y urgente sobre el carril de acceso". "No aceptamos más parches ni soluciones provisionales, como las realizadas hasta ahora, que han demostrado sobradamente ser ineficaces, insuficientes y una burla a la seguridad laboral. La seguridad no puede seguir siendo ignorada ni relegada por la falta de voluntad o coordinación administrativa", lamentan.