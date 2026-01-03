UGT denuncia el "lamentable" y "peligroso" estado del acceso a la estación de residuos urbanos en Sanlúcar

El sindicato lamenta el riesgo para la seguridad de los trabajadores y critica el abandono institucional

Sanlúcar afronta incidencias en la recogida de residuos mientras el Ayuntamiento incorpora un nuevo camión de Emulisan

Cubos de basura en una imagen de archivo.

UGT Servicios Públicos Cádiz ha denunciado a través de un comunicado "el lamentable y peligroso estado" en el que se encuentra el carril de acceso a la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos de Sanlúcar de Barrameda, "una situación que evidencia una grave dejación de funciones por parte de las administraciones competentes y que supone un riesgo permanente e inaceptable para la seguridad y la vida de los trabajadores de la planta, así como para los conductores de los camiones de recogida de residuos".

Según denuncia el sindicato, el acceso a la instalación -que da servicio también a Chipiona y Trebuejena- se encuentra actualmente en "un estado prácticamente intransitable, generando situaciones de extrema peligrosidad que ya han provocado episodios en los que los camiones han estado a punto de volcar, con el consiguiente riesgo de accidentes graves o incluso mortales". "Esta situación no es nueva ni puntual, sino conocida, reiterada y sistemáticamente ignorada, lo que resulta absolutamente intolerable", añaden. Además, el pésimo estado del firme está causando averías constantes y daños materiales tanto en los vehículos particulares del personal como en los camiones de recogida, con el perjuicio económico y laboral que ello conlleva.

La Estación de Transferencia está gestionada por Bioreciclaje de Cádiz S.A., empresa dependiente directamente del Consorcio para la Gestión de los Residuos, que presta servicio a los municipios de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Trebujena. La instalación se ubica en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda y su acceso se realiza a través de una vía pecuaria dependiente de la Junta de Andalucía, "circunstancia que no puede seguir utilizándose como excusa para justificar la inacción, la burocracia interminable y la absoluta falta de coordinación entre administraciones mientras se pone en peligro a los trabajadores día tras día".

Así, desde UGT Servicios Públicos Cádiz exigen de manera inmediata a todas las administraciones implicadas que "asuman sus responsabilidades, se coordinen de una vez y acometan una actuación integral, definitiva y urgente sobre el carril de acceso". "No aceptamos más parches ni soluciones provisionales, como las realizadas hasta ahora, que han demostrado sobradamente ser ineficaces, insuficientes y una burla a la seguridad laboral. La seguridad no puede seguir siendo ignorada ni relegada por la falta de voluntad o coordinación administrativa", lamentan.

