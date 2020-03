“Es un motivo de orgullo. Los trebujeneros lo tienen metido en vena”. El alcalde de Trebujena, Jorge Rodríguez, se refiere a la vocación sanitaria de su pueblo. Más de 1.400 vecinos de esta localidad gaditana trabajan en los hospitales de Jerez, Cádiz y Sevilla, una cifra a la que hay que sumar los más de 300 profesionales que se encuentran repartidos por centros del resto de España. Más de la mitad de la población activa de este municipio forma parte del sector sanitario. Se dice pronto, pero es un dato que brilla en el panorama actual, dada la crisis del coronavirus.

Hablamos con María Pazos cuando está a punto de coger el Bolebús. Se trata del autocar que todos los días del año, en los turnos de mañana, tarde y noche, traslada a numerosos trebujeneros hasta los hospitales de Sevilla. La otra empresa operativa en la localidad para prestar el mismo servicio pero con distintos destinos, los hospitales de Jerez y Cádiz, es Carbus.

Desde hace más de dos décadas muchos profesionales sanitarios de Trebujena se desplazan en el “bole” a sus centros de trabajo. Las medidas de prevención ante el Covid-19 obligan estos días a dichas empresas a fletar más de un autobús porque no pueden viajar tantas personas en un mismo vehículo.

María, que se jubila el año que viene, lleva 18 usando este servicio. Dice que es la más veterana de todos los empleados sanitarios que cada día cogen el autobús. Trabaja de celadora en el hospital Virgen del Rocío. Nos cuenta que no van más trabajadores del pueblo por el hecho de que estemos en plena crisis del coronavirus, pero los que van no son pocos, claro. Está “un poquito” preocupada porque en el hospital no facilitan al personal los medios necesarios de protección. Al principio ni siquiera proporcionaban mascarillas. “Y no nos quieren hacer la prueba”, apostilla. Por las dramáticas circunstancias que acucian al mundo, son tiempos de héroes y en Trebujena hay muchos.

El alcalde dice estar “muy contento” por el cumplimiento del estado de alarma en el municipio. “El hecho de que una parte importante de la población se dedique al sector sanitario produce una lógica incertidumbre entre muchas familias que se traduce en una mayor concienciación ante la necesidad de respetar las medidas establecidas”, comenta aprovechando la ocasión para quejarse de la falta de equipos de protección individual en los centros sanitarios. “Hay trebujeneros, fundamentalmente sanitarios, que se encuentran en aislamiento domiciliario, pero hasta ahora no tenemos ningún vecino cuyo caso revista gravedad”, afirma apuntando que no tiene constancia oficial de ningún positivo por coronavirus en el pueblo, si bien admite que por, todo lo expuesto, la probabilidad de que lo haya es considerable.

El Ayuntamiento ha solicitado sin éxito a la Junta de Andalucía y el centro de salud de la localidad que le faciliten los datos oficiales relativos a Trebujena. Si no los hay aún, los puede haber, y el alcalde considera que sería una información útil. “No está de más que se publiquen, porque ¿cómo van a hacer su trabajo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado si desconocen el número de afectados en cada municipio y la gente a la que hay que hacer un seguimiento?”, argumenta Rodríguez señalando que “muchos alcaldes” están pidiendo la difusión de tales datos.

En el pueblo gaditano donde “cualquier familia tiene a alguien trabajando en la sanidad” hay auxiliares de enfermería de 20 años que se han ido a trabajar a Madrid con contratos de 15 días. Héroes.