Siete detenidos en Sanlúcar por tráfico de drogas

La Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Sanlúcar de Barrameda ha desarticulado una organización de tráfico de drogas dentro de la Operación Black II, dando como resultado la detención de siete personas por los presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, y la incautación de 750 gramos de cocaína, 9 kilogramos de hachís, 25.446 euros en efectivo y varios vehículos de alta gama.

La investigación, que se ha prolongado durante varios meses, tuvo su origen en un punto de venta de cocaína situado en la plaza Luis Cernuda, un lugar que había generado numerosas protestas por parte de vecinos y asociaciones vecinales debido al trasiego constante de personas a cualquier hora del día y de la semana.

Durante el operativo, los agentes lograron localizar un inmueble en una zona rústica de Sanlúcar utilizado como "guardería", es decir, lugar de almacenamiento de droga para abastecer al punto de venta final.

La investigación permitió constatar que los implicados formaban parte de un grupo criminal perfectamente organizado, con roles jerarquizados y medidas de seguridad avanzadas en los inmuebles, que incluían un sofisticado sistema de videovigilancia y detectores de presencia destinados a alertar sobre posibles controles policiales.

El pasado 25 de agosto se llevó a cabo la fase de explotación de la operación, realizándose tres entradas y registros en domicilios vinculados con la organización. Como resultado, se incautaron 750 gramos de cocaína, 9 kilogramos de hachís, 25.446 euros en efectivo y varios vehículos de alta gama. Asimismo, fueron detenidas siete personas, acusadas de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Sanlúcar de Barrameda, se decretó el ingreso en prisión de los cuatro principales responsables.