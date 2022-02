Sanlúcar: Las obras de la calle San Juan “comenzarán en 2023”

Las obras previstas en la céntrica calle San Juan en el marco del proyecto Entre Plazas “no se van a iniciar hasta 2023”, según ha informado el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora (PSOE), a representantes del sector del taxi para abordar la supresión de la parada de este servicio público en la zona, una actuación que “está todavía en fase de estudio”.

Acompañado por el primer teniente de alcalde, Javier Gómez Porrúa (Ciudadanos), y la concejala de Tráfico, Teresa Rúa (PSOE), el regidor sanluqueño ha explicado al presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi, Miguel Ruano, y el presidente de Radiotaxi Sanlúcar, José Molina, que “el proyecto Entre Plazas, que elabora la Junta de Andalucíacon fondos Feder de la Unión Europea, se encuentra aún en fase de estudio”.

Según ha informado el Gobierno local PSOE-Ciudadanos, Mora les ha comunicado que “no ve inconveniente en mantener la parada de taxis en la calle San Juan tal como está actualmente”, un asunto que “abordará con los técnicos municipales y con los redactores del Plan de Movilidad Urbana Sostenible”.

El alcalde ha emplazado a los representantes de los taxistas a una nueva reunión “cuando tenga en sus manos el borrador del proyecto definitivo”.

En la oposición municipal, IU y el PP han celebrado que “por fin” el Gobierno municipal haya accedido a reunirse con los taxistas. Ambas formaciones políticas se han reunido -por separado- con los representantes del sector para analizar la situación.

La portavoz izquierdista, Carmen Álvarez, que ha recordado la “ardua reclamación emprendida tanto por los taxistas como por IU para que el citado encuentro se llevase a cabo”, ha mostrado su “satisfacción” por el hecho de que el alcalde “les haya asegurado que en un principio no ve inconveniente para que se mantenga la parada de la calle San Juan, así como el doble sentido para el servicio de taxi en la calle Ganado y la entrada en la calle Cruces por Santa Ana para los taxis”.

“Estaremos muy pendientes de que el equipo de Gobierno tenga en cuenta las reclamaciones del colectivo y cumpla los compromisos, ya que la viabilidad del taxi en la ciudad depende de ello”, ha afirmado la concejala de IU.

Por su parte, en palabras del Partido Popular, “el alcalde ha manifestado que el borrador definitivo aún no está disponible y, por lo tanto, no puede asegurar si la parada continuará o no en la calle San Juan, a pesar de que en el primer borrador la parada está anulada; pero se ha comprometido con los taxistas a que en cualquier caso serán los primeros en conocer el resultado final de la decisión una vez esté consensuada con los técnicos, tal y como manifestaron a la presidenta del PP de Sanlúcar, Carmen Pérez”.

Los populares han señalado que “seguiremos con lupa cualquier movimiento al respecto para asegurar que no se actúa en perjuicio del sector del taxi sanluqueño”.