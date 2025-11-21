Sanlúcar acoge la cumbre de alcaldes que busca impulsar el desarrollo de la Costa Noroeste

Los alcaldes de Sanlúcar, Rota, Chipiona y Trebujena se reunieron este viernes en el Ayuntamiento sanluqueño para seguir avanzando en una estrategia conjunta de demandas para la comarca de la Costa Noroeste. La reunión, encabezada por la alcaldesa anfitriona, Carmen Álvarez, contó con la presencia de los primeros ediles de cada Ayuntamiento: Javier Ruiz Arana (Rota), Luis Mario Aparcero (Chipiona) y Ramón Galán (Trebujena).

Este encuentro da continuidad a otras reuniones previas, en las que los mandatarios han trabajado desde el inicio de este mandato municipal para coordinar reclamaciones ante la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y el Gobierno central, en función de las competencias de cada administración. Todos los alcaldes valoraron positivamente la cita, que se celebró en el Palacio Municipal.

Durante el encuentro, Ramón Galán destacó la necesidad de que las administraciones supramunicipales “apuesten por mayores y mejores inversiones que impulsen el desarrollo económico de la Costa Noroeste”. Por su parte, Luis Mario Aparcero subrayó la importancia de mejorar los servicios municipales para vecinos y visitantes, mientras que Javier Ruiz reclamó el reconocimiento del peso específico de la comarca, “tan potente e importante como otras de la provincia”.

Carmen Álvarez, por su parte, señaló que “ya es hora de que la Costa Noroeste reciba la atención que merece” y destacó los lazos que unen a los cuatro municipios, desde la agricultura y la pesca hasta problemáticas compartidas como el narcotráfico. La alcaldesa mencionó algunas de las principales reivindicaciones de la comarca: la recuperación del tren de la Costa Noroeste, la mejora de infraestructuras de comunicación y transporte, y el refuerzo de servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación.

Los alcaldes acordaron solicitar reuniones conjuntas con responsables de las distintas administraciones y se emplazaron a un próximo encuentro para continuar trabajando en esta línea de colaboración estratégica, que busca fortalecer el desarrollo económico y social de toda la Costa Noroeste.