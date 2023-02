La Junta y el Ayuntamiento de Rota vuelven a la gresca por La Forestal

A su juicio, “si Óscar Curtido quiere arreglar de verdad esto, lo que tiene que hacer es tramitar los expedientes de desahucio de los morabitos que están en parcelas de la Junta y licitar La Forestal o bien sin modificaciones catastrales, como ya ha hecho la Junta con anterioridad, o bien con cambios en el Catastro que no incluyan terrenos que son propiedad del pueblo de Rota”.

A este respecto, precisó que la Administración local “no puede ni debe firmar la propuesta de modificación catastral que plantea la Junta, ya que dicha modificación incorporaría a los terrenos de monte público de la Junta más de 5.400 metros cuadrados de parcelas de propiedad municipal demaniales, es decir, que no se pueden enajenar , en las que se encuentra parte del complejo deportivo Belén López” y otras instalaciones de interés, como las nuevas zonas de aparcamiento y juegos infantiles.

La respuesta pública del Consistorio vino de la mano del primer teniente de alcalde, Daniel Manrique de Lara, quien aseguró que “el Ayuntamiento no puede ni va a admitir la modificación catastral enviada por el delegado territorial Óscar Curtido, en la que la Junta se quedaría con 5.400 metros cuadrados de terrenos que son propiedad de Rota ”, una operación “completamente ilegal”, de acuerdo con el criterio de los técnicos municipales de Patrimonio.

El proyecto de aula de la naturaleza sigue pendiente

El delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul destacó que “el Gobierno andaluz está dando los pasos necesarios para agilizar la tramitación y reducir los tiempos de espera para que La Forestal sea un centro turístico y medioambiental o aula de naturaleza donde se lleven a cabo actividades y sea un centro de referencia en la comarca”.

En este sentido, Óscar Curtido subrayó que la delegación territorial que dirige “ya cuenta con un informe facultativo del gabinete jurídico sobre la concesión administrativa para la explotación de estas instalaciones”. “El consenso en este asunto es ineludible para poder abordar las actuaciones de puesta en valor que se tiene planificado llevar a cabo en este enclave”, afirmó.

El primer teniente de alcalde de Rota lamentó las declaraciones del delegado territorial “intentando hacer ver que el tema de La Forestal no avanza porque el alcalde, Javier Ruiz, no quiere firmar un documento, abordando en los medios de comunicación un asunto que el Gobierno municipal no había publicado al entender que se trataba de un error técnico”.

Daniel Manrique de Lara (PSOE) se preguntó si la “alteración catastral” que plantea la Junta “es para arreglar un problema o es para entrar en confrontación con el Ayuntamiento y justificar de alguna forma la inacción de la Junta para resolver el problema definitivamente”.

Entre críticas a la actitud “intolerable” de Curtido por “hacer política en contra de los intereses de su pueblo”, dijo que “la Junta es la única que tiene competencia para resolver la situación de La Forestal. No depende del Ayuntamiento, porque no puede intervenir en los desahucios ni en las modificaciones catastrales”.

Por su parte, la portavoz municipal del PP, Auxiliadora Izquierdo, aseveró que “la propuesta de la Junta es la mejor para Rota y los roteños”.