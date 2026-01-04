Horario y recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos en Sanlúcar y Rota 2026

La Costa Noroeste recibe la visita de los Reyes Magos este lues 5 de enero y las ciudades tienen todo a punto para una jornada mágica, con sus cabalgatas y otros actos para el disfrute de los más pequeños de la ciudad en este día de ilusión.

Horario y recorrido de la Cabalgata de Sanlúcar

La Cabalgata de Reyes Magos de Sanlúcar 2026 saldrá este próximo lunes 5 de enero, a las 17:00 hora., Como es tradición, iniciará su recorrido en el puerto de Bonanza para iniciar unrecorrido repartiendo ilusión a los niños de la ciudad. Contará con diez carrozas: Estrella de Oriente, Cartero Real, Rey Melchor, Rey Gaspar, Rey Baltasar y cinco carrozas infantiles. Con acompañamiento musical y pasacalles de animación infantil, la cabalgata hará lo propio por las calles de la ciudad repartiendo un total de 15.000 pelotas, 8.000 kilos de caramelos, 400 cajas de regalos y 60 sacos de peluches.

La delegación municipal de Fiestas, a cargo del concejal Narciso Vital, ha establecido tramos en silencio: uno en la avenida San Francisco desde la calle Isabel II hasta la calle Albero y otro en la calle Ganado en el tramo comprendido entre El Pradillo y la calle Baños. La zona para personas con movilidad reducida se habilitará, un año más, en la Plaza de San Francisco.

El cortejo saldrá a las 17:00 horas del puerto de Bonanza. Así seguirá por la calle Puerto de Barrameda, Avenida de Huelva, Plaza de Toros, San Francisco, San Nicolás, Santo Domingo, Ancha, San Juan, Plaza de La Salle (El Pradillo), Ganado, Juan Sebastián Elcano, Plaza Fuente Vieja, Muro Bajo, Pozo Amarguillo, Puerta de Jerez, Mesón del Duque, Cruz del Monaguillo, Avenida de Godoy, Calle del Pensionista y Avenida de la Constitución, finalizando en el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos ‘Primera Vuelta al Mundo’ sobre las 22:30 horas.

Ya en la jornada festiva del 6 de enero, como es tradición, se llevará a cabo la cabalgata de La Algaida y Los Llanos, y también la de Valdeconejos-La Jara-Montijo.

Horario y recorrido de la Cabalgata de Reyes MAgos de Rota

Este 5 de enero los Reyes Magos tienen previsto llegar a las doce de la mañana al estadio Manuel Sánchez Bernal en helicóptero. Luego comenzará un pasacalles por las calles de la localidad. Por la tarde a las 17:30 saldrá la Cabalgata.

Recorrido Pasacalles

Calle Zoilo Ruiz Mateos, Calle Batalla de Lepanto, Calle Venus, Avda América, Avda Valdecarretas, Calle El Coronil (parada en el Centro de Alzheimer), Calle El Coronil, Avda Mancomunidad, Calle María Auxiliadora, Avda Príncipe de España, calle Goya (Visita Residencia de Ancianos), Calle Goya, Avda Príncipe de España, Avda María Auxiliadora, Calle Aviador Durán, Calle Higuereta, Calle Fermín Salvochea. A las 16.30 horas, SS.MM los Reyes Magos, harán la ofrenda al Niño Dios en el Belén instalado en la Plaza Bartolomé Pérez y a continuación se leerá la carta de la alumna premiada en el concurso de Cartas a SSMM. -17:30h. Cabalgata de SS.MM los Reyes Magos.

Recorrido de la cabalgata de los reyes Magos

A las 17.30 horas, desde Avenida San Juan Puerto Rico, Veracruz, Calvario, San Antonio, Juan Sebastián Elcano, Duque de Ahumada, Rubén Darío que será el tramo previsto sin música, rotonda de los Ayuntamientos Democráticos ('Las Manos'), avenida San Fernando, avenida María Auxiliadora, avenida Mancomunidad, avenida Europa y Valdecarretas, para culminar en la avenida de La Pólvora, donde se disolverá.