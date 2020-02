El alcalde, Víctor Mora, ha mantenido una reunión con el presidente de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (Fepet), Mariano Palacín, para abordar la candidatura de Sanlúcar a la Capitalidad Española de la Gastronomía en 2021.

En el encuentro, celebrado en el Palacio Municipal, “se pusieron sobre la mesa todos los valores y excelencias que hacen posible que Sanlúcar pueda optar a este nombramiento, quedando claramente de manifiesto la oportunidad que significa la celebración durante los tres próximos años de un acontecimiento de carácter internacional como el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, algo que otorga mayor peso a la candidatura sanluqueña”, según ha destacado el Gobierno local.

“También quedó patente en la reunión que no es fácil lograr este reconocimiento y que no todas las ciudades que lo han conseguido lo han hecho al primer intento, teniendo en cuenta también que Sanlúcar sería la primera ciudad no capital de provincia en lograrlo”, ha añadido.

Apoyo portuense

La organización de las Jornadas de la Sal y el Estero, cuya sexta edición se celebrará los días 24 y 25 de octubre en la vecina localidad de El Puerto, ha difundido su apoyo a la candidatura de Sanlúcar.