Adelante Andalucía denuncia la infrafinanciación de la Costa Noroeste en los Presupuestos 2026 de la Junta

Adelante Andalucía denuncia la infrafinanciación estructural de la Costa Noroeste de Cádiz en el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, que se aprobará la próxima semana. La formación considera que, una vez más, el Gobierno andaluz “vuelve a relegar a Sanlúcar, Chipiona, Trebujena y Rota”, tratando a la comarca “como una zona de segunda categoría” pese a sus necesidades crecientes y al peso demográfico y económico del territorio.

Desde Adelante Andalucía señalan que el proyecto presupuestario “no contiene las inversiones imprescindibles para garantizar servicios públicos dignos ni para responder a los retos de movilidad, vivienda y sostenibilidad que arrastra la Costa Noroeste desde hace décadas”. La formación andalucista de izquierdas ha recordado que se trata de una comarca con equipamientos saturados, infraestructuras obsoletas y servicios insuficientes, y que las cuentas presentadas por la Junta “profundizan en un abandono que limita las oportunidades de la población y frena el desarrollo de la zona”.

Ante esta situación, Adelante Andalucía reclama al Gobierno andaluz la incorporación inmediata de la reapertura del Tren de la Costa Noroeste, más personal sanitario en todos los centros de salud, comedores escolares de gestión pública en todos los colegios, el traslado de la depuradora y vivienda pública asequible, prioridades que consideran esenciales para revertir el deterioro de los servicios públicos y garantizar un desarrollo justo y sostenible.

Adelante Andalucía exige a la Junta que rectifique antes de la aprobación definitiva de los presupuestos y que “escuche de una vez a la ciudadanía de la Costa Noroeste, que lleva demasiado tiempo reclamando lo que le corresponde por derecho”.