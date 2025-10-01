Tortilla de arroz, una receta fácil, de aprovechamiento y con un sabor único

¿Te sobra arroz del día anterior y no sabes en qué usarlo? Transfórmalo en una tortilla de arroz jugosa y llena de sabor, con ingredientes sencillos que seguro tienes en casa.

Hoy te traemos una de esas recetas Brillante que vas a repetir mucho, por lo sencilla y rápida que se elabora, y por su versatilidad, y es que la puedes acompañar con verduras y parmesano, o con aguacate y jamón para hacerla aún más completa.

Ingredientes

Vasitos de arroz redondo Brillante

4 huevos

1 cebolla francesa

1 pimiento rojo

Queso parmesano rallado

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Elaboración

1. Sofríe las verduras. Pica la cebolla y el pimiento en trocitos pequeños. Ponlos en una sartén con un chorrito de aceite y saltéalos a fuego medio hasta que estén tiernos y con un color apetecible.

2. Prepara la mezcla. En un bol, bate los huevos con el parmesano, un poco de sal y pimienta. No hace falta batidora, con un tenedor o varillas es suficiente.

3. Añade el arroz. Calienta el vasito de arroz en el microondas durante un minuto para que pierda el frío. Después, incorpóralo al bol junto con las verduras pochadas y mezcla todo bien.

4. Cocina la tortilla. Echa la mezcla en una sartén antiadherente con un poco de aceite caliente. Deja que cuaje a fuego medio por un lado y, cuando esté firme, dale la vuelta con ayuda de un plato o una tapa. Si no queda perfecta, no pasa nada: lo importante es el sabor.

¡Y ya estaría! En pocos minutos tienes lista una tortilla de arroz fácil, sabrosa y aprovechando lo que tenías en la nevera. Te dejamos más ideas de recetas con huevo que te solucionarán cualquier comida y te ayudará a planificar el menú semanal. Recetas prácticas para esos días en los que no quieres complicarte pero sí disfrutar de un plato casero con mucho sabor.