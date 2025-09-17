Receta de ensalada de pasta tricolor con calabacín, mozzarella y pesto ¡sencilla y decliciosa!

Si buscas una opción saludable y llena de sabor mediterráneo, esta ensalada de pasta tricolor es perfecta. La combinación de la pasta tricolor con el calabacín a la plancha, la cremosidad de la mozzarella, la dulzura de los tomates cherry y el toque aromático del pesto la convierten en un plato completo y equilibrado. Además, se prepara en pocos pasos y puede servirse tanto fría como templada, lo que la hace versátil para cualquier ocasión.

Ingredientes

200 g de casarecce tricolore Garofalo

125 g de tomates cherry

80 g de aceitunas negras sin hueso

2 calabacines pequeños

125 g de bocconcini di mozzarella

2 cucharadas soperas de pesto Garofalo

Elaboración

1. Organizar los ingredientes

Antes de comenzar, lava bien los tomates cherry y sécalos cuidadosamente. Pela los calabacines y córtalos en láminas muy finas con ayuda de una mandolina. Escurre las aceitunas negras y ten preparados los bocconcini de mozzarella, junto con un par de cucharadas de pesto. Mide los 200 g de pasta casarecce tricolor Garofalo y pon a mano una olla grande para la cocción. Coloca cada ingrediente en pequeños cuencos para tener todo ordenado y listo en el momento de montar la ensalada.

2. Cocinar el calabacín y la pasta

Calienta una plancha o sartén amplia a fuego medio-alto y cocina las tiras de calabacín por ambos lados hasta que estén doradas. Añade una pizca de sal y pimienta para realzar su sabor.

Mientras tanto, lleva a ebullición una olla con abundante agua. Agrega sal y cuece la pasta casarecce siguiendo el tiempo indicado en el envase hasta que quede al dente. Escúrrela y deja que se enfríe, removiéndola de vez en cuando para evitar que se pegue. Así quedará suelta y lista para absorber mejor el aliño.

3. Preparar la mezcla base de la ensalada

En un bol amplio, combina los tomates cherry cortados a la mitad, las aceitunas negras y las bolitas de mozzarella. Añade un toque de sal y pimienta para potenciar los sabores.

4. Añadir el pesto

Incorpora dos cucharadas de pesto a la mezcla de tomates, mozzarella y aceitunas. Remueve suavemente para que todos los ingredientes queden impregnados del aroma y sabor característicos del pesto. Hazlo con cuidado para no romper los tomates ni deformar la mozzarella.

5. Emplatar la ensalada de pasta con calabacín y pesto

Cuando la pasta esté fría, añádela al bol junto con las láminas de calabacín a la plancha. Mezcla con suavidad hasta integrar todos los ingredientes. Prueba el punto de sal y, si lo deseas, ajusta con un poco más de pesto. Sirve la ensalada en una fuente grande y disfruta de un plato fresco, nutritivo y lleno de esencia mediterránea.