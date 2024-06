Un pequeño detalle. Por Yolanda Vallejo

No sé si me he explicado bien, pero intentaré decirlo más claro. Haciendo la cuenta de la vieja, y según los datos, de haber estado vigente el proyecto de la Junta de Andalucía que cobraría cuatro euros por entrada al Museo de Cádiz, se habrían recaudado algo menos de 400.00 euros que, además, habrían ido al saco común autonómico, ese que, según los cálculos de La Lechera, recolectará casi ocho millones de euros a costa de los turistas cultos que visitan Andalucía. Porque no todos los visitantes van a los museos, lo sabe usted, lo sé yo y lo saben los expertos; «nuestras ciudades están llenas de turistas, pero solo van a los museos un diez por ciento, el resto solo se pasea por las calles» decía esta semana Enrique Valdivieso, catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla y uno de los que más saben sobre museos y turistas. «Hoy, que es gratis, no va nadie a los museos. Cuando haya que pagar, irá nadie al cubo»se lamentaba ante la insistencia del consejero de Turismo, Cultura y Deporte con el discurso de «lo que no cuesta, no tiene valor», que es un discurso tan simplista como peligroso, sobre todo por lo que dice la estructura profunda de su relato. ¿No tienen valor, entonces, las bibliotecas, los archivos? ¿no tiene valor la educación? Miedo me da pensarlo.