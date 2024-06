La omnipresencia de la política

No entiendo que deban aparecer unos políticos para presentar unos hallazgos arqueológicos. No sé qué pinta el alcalde contando lo que se ha encontrado en Marqués de Coprani. Lo normal es que lo presente el arqueólogo y ya está. O que se envíe la información a través de una nota de prensa. No entiendo esa obsesión por apuntarse tantos. Que recuerden a Mercedes Colombo anunciando la aparición del Templo de Hércules, uno de los mayores ridículos de la historia, sin consecuencias porque lo políticos son inmunes.