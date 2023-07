Habrá nuevas elecciones

Al final casi clavo el resultado. De hecho me va a costar el desayuno de hoy acercarme al pronóstico. Sorpresas de ayer: el PSOE resiste y el PP no tiene el resultado esperado, las encuestas se equivocaron, Vox se estrella , Sumar saca un buen resultado, ridículo de Adelante Andalucía, victoria socialista en la ciudad de Cádiz. Por empezar por el final, una de las mayores sorpresas es cómo el Partido Socialista le gana al PP en la ciudad de Cádiz con un resultado que no esperaban ni los dirigentes del PSOE, más de mil votos por encima. Si al voto de Sumar se le añaden los de AA, son los mismos votos que sacó David de la Cruz . Bruno debe tomar nota y hacer una política plural e inclusiva , la ciudad de Cádiz no es de derechas, lo siento por los señoritos del Náutico y del Casino. Y por todos los que llevan meneando el rabo desde hace un mes a ver si les cae el pitraco en alguna administración del PP.