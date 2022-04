La izquierda incoherente

Me llama la atención aquellos que dicen ser de izquierdas y participan activamente en la devoción a imágenes a las que se le confiere propiedades mágicas. "Asumo mis contradicciones" dicen algunos. Pues esa esquizofrenia hay que hacérsela mirar por especialistas. Tiene cura. Basta con cumplir aquello que dicen pensar. Igual es que no es incoherente, a lo mejor es que no son de izquierdas como dicen, cuando votan son incoherentes, no cuando van a ver procesiones o participan en actos religiosos. Lo del alcalde es de traca. Solo hay que mirar su programa electoral y ver el incumplimiento flagrante de aquellos puntos conlos que se presentó a las elecciones. Los concejales que forman su séquito sin siquiera afearle a José María González su actitud igual buscan colocarse en las próximas listas, al fin y al cabo Kichi es lo que los americanos llaman "un pato cojo", lame duck. En lugar de hablar de sus contradicciones, que sean coherentes. Baste mirar al Rector Francisco Piniella, se negó a salir en el Caído como era tradición. Sus convicciones laicas le impiden participar en una ceremonia religiosa, su explicación al respecto es un alarde de convicciones y principios a los que no estamos acostumbrados. Lo mismo podíamos decir de Lorena Garrón, Carlos Paradas, Monte Mures, Martín Vila, Rocío Sáez, Helena Fernández y Eva Tubío, los concejales del Equipo de Gobierno con una actitud digna y coherente. No cuesta tanta.